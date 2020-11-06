嘉義縣對非屬低污染未登記工廠 執行斷水斷電
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-06 20:30:00
嘉義縣針對105年5月19日前低污染之既有未登記工廠，如非屬低污染之既有未登記工廠，未提出工廠轉型、遷廠或關廠計畫送縣府核辦者，經查獲且勒令停工拒不配合者，將依法斷水斷電及拆除作業。
嘉義縣政府獲舉報，位民雄從事金屬鑄造業之未登記工廠，經多次聯合稽查，依法處以勒令停工，並函請業者限期依經濟部發布之「非屬低污染之既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠及輔導期限處理原則」提出工廠轉型、遷廠或關廠計畫。只是該工廠從108年起至今年9月止，共接獲75件次陳情案件，並分別依空氣污染防制法及廢棄物清理法裁罰，縣政府也多次函請業者依法勒令停工，業者始終置之不理。縣府為維民眾權益及落實工廠管理輔導法精神，針對拒不配合停工廠，今(6)日即依工廠管理輔導法第35條規定，邀集環保、建管、地政、農業、消防及警政等相關單位稽查，偕同台電及台水公司於前往進行斷水斷電作業。過程中業者自知理虧全程全力配合公權力，斷電斷水作業於一小時內即順利完成。
縣府表示，業者後續如有製造加工行為，仍須依工廠管理輔導法及相關法規向縣府申請，如有民生用電之需求，得依規定向台電申請，並經地方主管機關同意後方能復電使用。