搶攻雙十一剁手購物商機　連鎖咖啡雙雄優惠大拼場

搶攻雙十一商機，連鎖咖啡業者優惠不手軟﹔歐客佬咖啡歡慶11週年，及業績逆勢成長2成，即日起一連18天，全館咖啡豆、精品掛耳買一送一，消費滿額還有機會抽中11萬元大獎。85℃則自7日起5天，包括黃金輕乳酪、咖啡及黑糖珍珠奶茶各有不同優惠，咖啡控撿便宜手腳要快。

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新冠肺炎疫情衝擊，不少行業不支倒地，歐客佬連鎖咖啡因佈局成功，業績較去年逆勢成長2成﹔正值11週年慶，歐客佬執行長王信鈞決定回饋消費者，即日起全館咖啡豆與精品掛耳，全面買一送一，消費滿3000元可參加摸彩，頭獎是11萬元現金，還有dyson空氣清淨機及吸塵器等，回饋總值超過百萬元。

▲歐客佬連鎖咖啡除了專賣咖啡，精品烘焙坊的各式麵包口碑好，最近新推的生土司更是一推出秒殺。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.6)

王信鈞表示，疫情爆發初期，民眾不敢外出，消費習慣改變，他一度擔心生意受衝擊，當時就打出「把家當咖啡館」，歐客佬在全球各地擁有24個咖啡莊園，包括翡翠莊園、艾利達莊園、冠軍莊園、托布希莊園、茵赫特莊園等，品項多達250種，喊出不必出國，宅在家裡也能品嘗各國好咖啡策略成功，內銷業績不減反增。





除此，受到疫情衝擊，儘管邊境管制，人們不能出國，觀光客不能進來，但歐客佬多年來在歐美推廣部署，卻有了顯著成果，外銷業績也逆勢成長，內銷外銷雙雙有斬獲，王信鈞笑說，11週年是豐收年，決定大手筆回饋，金額逾百萬元。



▲85℃則自7日起5天，包括黃金輕乳酪、咖啡及黑糖珍珠奶茶各有不同優惠。（圖／業者提供）

一年一度雙十一優惠，85℃也推出連串活動，包括全台門市7日至11日，新品蛋糕「黃金輕乳酪」6吋特價150元，蓬鬆濕潤的蛋糕體，散發著濃濃乳酪香，經過冷藏後口感更為綿密。10日當天咖啡全品項，第二杯半價。

11日從上午11點開始到晚上11點止，黑糖珍珠系列和芋頭系列，第二杯只要20元，黑糖珍珠系列和芋頭系列是85℃明星商品，每日現煮限量販售。以純手工熬煮蜜漬的黑糖珍珠來說，搭上香純鮮奶，中杯兩杯只要85元，平均一杯不用43元，CP值超高！