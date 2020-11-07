柯文哲：目前我沒資格當國家領導人
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-07 10:00:00
台北市長柯文哲6日在市議會接受國民黨議員秦慧珠質詢時，自認領導統御只有60分，目前還沒有國家領導人的資格。
秦慧珠問柯文哲是否有準備參加2024年總統大選，柯文哲回答「我不是想，我是直接準備」、「每天把事做好，就是最好的準備」。秦慧珠追問，自評領導統御幾分？柯說，60分。理由是他是一個執行者，不是那種很溫暖的人。秦慧珠說，領導統御60分的人，若當總統領導中華民國，會不會很恐怖？柯文哲說，我還要再修正。秦慧珠再問「所以你現在還沒有國家領導人的資格？」柯文哲說「對」。對於6年來自己個性的修正，柯文哲說，現在他比較不會亂罵人，以前當醫生時，還會丟病例，「以前在台大當教授，多好當，每天都在罵人；來這裡，每天被罵，不習慣」。他也坦承曾有失誤，有人才因事請辭，「我沒有開除他們，是他們開除我」。在「市政嫻熟度」和「任用人才」方面，柯文哲說，他應該都有80分。現在他情緒管理好很多，「我每次要生氣，都去上廁所」。至於「府會關係」，6年前50分，還可以補考，都是他不對，現在應該有85分。