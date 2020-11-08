饌和牛插旗台中　「和牛五重奏」美味在舌尖潰堤

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饌和牛是肉多多集團第一個吃到飽品牌，突破傳統點餐方式，無論是佈滿油花鮮嫩誘人的澳洲和牛，還是新鮮脆綠的各色蔬菜及火鍋配料，愛吃什麼自己拿；業者開餐廳不怕你吃，考慮初上門客人有選擇障礙，第一道桌邊服務，就是端上九層餐盒高高堆疊的各類肉品，有義式舒肥雞腿肉、熟成紐澳霜降牛及沙朗牛，還有美國培根牛及國產培根豬等，讓「肉食控」的台中人，一次嘗遍各種肉滋味，吃得滿足。
台中火鍋市場競爭激烈，饌和牛敢插旗台中，當真有備而來。除了主打高檔和牛吃到飽，湯頭口味選擇多，包括日式壽喜燒、日式味噌牛奶湯、養顏蕃茄湯、韓式大醬湯、饌麻辣等。
其中，日式味噌牛奶湯是鴛鴦鍋基本湯頭之一，客人另點的湯頭，都是服務員桌邊現點現做，以招牌「養顏蕃茄湯」為例，服務員會在鍋裡以奶油和洋蔥炒香，加入蕃茄糊、蕃茄醬與新鮮蕃茄拌炒，現場操作，是一種噱頭，較之熬好的高湯，更能嚐到酸、甜、鮮的多層次口感，搭配鮮嫩誘人的澳和牛肉，讓人吮指回味。
而最近在網路瘋傳的「土石流和牛泡芙」，正是饌和牛的特色餐點，手拍和牛漢堡肉佐以肉汁、起司與蜂蜜芥末，覆以香脆的日式泡芙，一口咬下，在舌尖潰堤的美味，真像土石流般的洶湧，事實上，「土石流和牛泡芙」是饌和牛主打「和牛五重奏」中的一種吃法，想不到一炮而紅，成了網友追逐的美食。
所謂「和牛五重奏」是和牛五種不同吃法，是懂吃會享受的吃法，業者強調，饌和牛雖主打澳洲和牛火鍋吃到飽，但和牛不只能涮來吃，不同烹調有不同風味，在饌和牛店裡，還能吃到熬得黑亮亮閃爍的黑金和牛肉燥飯、蔥動和牛捲、熱燄炙燒骰子和牛及和牛泡芙，五種和牛美味譜成「和牛五重奏」，提供消費者一場美食饗宴。