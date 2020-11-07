台灣咖啡節幸福摩天輪喝咖啡　賞彰雲嘉平原夜景

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台灣咖啡年市場規模達800億元，每人平均一年喝掉131杯咖啡，雲林古坑咖啡也在雲林縣政府、古坑鄉公所及劍湖山世界的共同推動下，打出知名度，咖啡產值持續提升，今年古坑咖啡更與巴西咖啡並列全世界第一，劍湖山世界也開發出酷咖啡(Ku Coffee)及啡黃酥等得獎咖啡商品搶攻市場。
雲林縣縣長張麗善指出，2020台灣咖啡節已經進入第18年，很感謝張清良總顧問及謝淑亞副縣長，2003年第一屆咖啡節也是在劍湖山開幕舉辦，讓台灣咖啡遠播到全球，我們所有台灣咖啡農民也非常厲害，我們的嵩岳咖啡跟巴西咖啡列為全球第一名，都是評分相當高的好咖啡，如果要喝一杯好咖啡一定要來古坑，而我們2020台灣咖啡節率先在劍湖山展開序幕，現在有幸福摩天輪夜間啟動，越夜越美麗，邀請全台灣的民眾一同來雲林喝咖啡賞美景。
劍湖山世界總經理王瑞堂表示，劍湖山世界開園30餘年來第一次，越夜越浪漫，主題樂園於11月的週五和週六(6、7、13、14、20、21、27、28日)，晚上六點至九點轉動幸福摩天輪，遊客只要以超優惠價200元，就可以驅車至劍湖山世界第五停車場，享受專車接駁服務，搭乘幸福摩天輪、品嚐台灣古坑咖啡、欣賞彰雲嘉平原美麗的夜景、徜徉於優美音樂中，讓遊客可以在幸福摩天輪下，度過一個最輕鬆浪漫的夜晚。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，2003年因為921地震後在古坑重建復甦，除了產業重建，生活也要重建，18年過去了，除了有最棒的土質和最佳的緯度，還有最棒的農友，可以產出這麼優秀的咖啡，榮獲世界第一，古坑咖啡真的很棒，透過劍湖山率先響應，歡迎大家來古坑。
2020年11月在雲林古坑舉辦的台灣咖啡節，還有半程馬拉松也即將在11月22日在古坑綠色隧道起跑，距離比賽會場最近的飯店-劍湖山渡假大飯店，也推出優質住宿專案，一泊二食加三溫暖，單人房只要3800元，雙人房只要4500元，也提供到會場的免費接送服務，讓您可以充滿活力，輕輕鬆鬆完成馬拉松比賽，家人也可以盡情在劍湖山世界遊玩體驗，詳請洽劍湖山渡假大飯店官網。