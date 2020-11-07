挪威新護照與台灣唱反調？「一亮點」凸顯國家特色

根據The China Post報導，Neue設計公司近期展示出挪威新護照封面，大大的改變中，包括了將挪威最美的自然景觀如峽灣、北極光、和山脈完整的呈現，以象徵挪威的驕傲。
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另外，中文的「護照」也被移到英文「台灣」上方，以凸顯台灣的國際地位。
然而，變化就此止步讓許多人感嘆台灣沒有把握機會展示更多創造力。
相對的，挪威的新護照設計是經過六年的心血努力所產出的結晶。在Neue於2014標案成功後，以挪威的自然景觀和文化為基礎而設計的。
Neue表示，「我們生活周遭的自e然景觀給人歸屬感和自豪感，並為整個國家發揮了象徵性的意義。」
因此，護照的每一頁上繪有如峽灣、森林、北極光、河流、山脈等多樣代表性景觀。
由於背景圖不能太顯眼以便蓋上去的印章能清楚的被看見，護照的圖案皆以淡藍色的陰影和線條繪製而成。在UV燈光下，護照裡的圖案將會以另一種形式呈現，如其中一頁將會帶出北極光印照在山脈上的浪漫畫面。
隨著挪威護照的發行，台灣護照新設計便再次成為世界焦點。對此，許多人表示，台灣應效法挪威，利用新變更來更加推廣台灣的身份和傳統。
相對於台灣光是放大文字的改變，挪威的護照變更更能凸顯當地的文化和氣候，以提升並宣導其國家意識和身份。
即使日前時代力量的護照設計比賽有一些出色的作品，然也有人期望台灣可跳脫「珍珠奶茶」的代表範圍，展現出更深、更貼切的台灣之美。
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