挪威新護照與台灣唱反調？「一亮點」凸顯國家特色

根據The China Post報導，Neue設計公司近期展示出挪威新護照封面，大大的改變中，包括了將挪威最美的自然景觀如峽灣、北極光、和山脈完整的呈現，以象徵挪威的驕傲。

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▲台灣護照改變不大。圖／取自Shutterstock和台灣外交部官網

▲挪威的新護照富有大自然景觀，其中包括北極光。(圖／取自Neue官網)

由於背景圖不能太顯眼以便蓋上去的印章能清楚的被看見，護照的圖案皆以淡藍色的陰影和線條繪製而成。在UV燈光下，護照裡的圖案將會以另一種形式呈現，如其中一頁將會帶出北極光印照在山脈上的浪漫畫面。

▲在UV燈光照射下，護照內的景象也會有所不同。（圖／取自Neue官網）

即使日前時代力量的護照設計比賽有一些出色的作品，然也有人期望台灣可跳脫「珍珠奶茶」的代表範圍，展現出更深、更貼切的台灣之美。