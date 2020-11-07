票數太近喬治亞州將重新點票！川普聲明：永不放棄
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-07 06:10:42｜update2020-11-07 07:44:37
美國總統大選開票作業仍在進行，隨著拜登在幾個關鍵州逆轉勝，川普的連任之路似乎岌岌可危。然而，由於選票數目過於接近，喬治亞州宣布將重新計票，讓選舉更加波折。與此同時，川普也透過競選團隊發表聲明，聲稱將永不放棄為美國而戰，頗有奮戰到底的意味。
綜合外媒報導，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（ Brad Raffensperger ）表示，由於差距過小，喬治亞州將重新計票，也是本次選舉首個主動宣布要重新計票的州。當時喬治亞州目前開出的 99% 選票中，川普與拜登的差距僅約 0.03% ，拜登領先僅 1500 餘票。到了台灣時間 7 日清晨 6 點，差距又拉大到 4263 票。除了喬治亞州，賓州和亞歷桑那州也有關於差距小於一定比例即重新計票的規定，若真如此，將使大選結果出爐拖延更久。
對於喬州與賓州皆被拜登逆轉領先，川普陣營稍早發聲明強調選舉還未結束，一定會捍衛選舉透明到底，也絕不會放棄捍衛國民和美國。
川普在聲明中重申，每張合法選票都應該被算入，而非法選票則不該被計算。他於當地時間 5 日晚上在白宮記者會中就表示，若只看合法選票的話他會贏得很輕鬆，指控對手民主黨以非法選票偷走選舉，但隨即就被部分美國媒體以「沒有證據、不符合民主精神的言論」為由，直接中斷直播。
川普的指控也遭到部分自家人質疑，連任成功的參議院多數黨領袖麥康奈（ Mitch McConnell ），以及共和黨聯邦參議員盧比歐（ Marco Rubio ）都認為，需要花費多日的計票作業並不能被視為舞弊，這就是美國民主演化與投票的方式。選情陷入膠著，拜登競選團隊將於當地週五「黃金時段」再度發表演說，料將再呼籲各方保持冷靜與耐心，有信心最終仍會獲勝。