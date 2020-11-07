美大選郵寄選票部分寄自中國 業者證實：是順豐快遞
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-07 07:42:21
本屆美國總統大選的郵寄選票引發不少爭議，也讓計票作業更加費時，有外媒報導稱，喬治亞州亞特蘭大的計票中心就收到中國「順豐快遞」（ SF EXPRESS ）的郵件包裝，業者也證實確有選票從中國寄出。雖然海外公民寄回選票是常事，但讓網友質疑的是，順豐快遞並無支援美國境內郵寄選票，而且快遞方式無法附上美國郵政的郵戳，有被視為無效票的風險。
綜合媒體報導，美國媒體《今日美國》（ USA Today ）4日在網站直播喬治亞州亞特蘭大的計票作業時，無意間拍到選務人員從選票堆中拿起 1 個中國「順豐快遞」（ SF EXPRESS ）的郵件包裝，可順豐快遞並無支援美國境內郵寄選票。根據新浪報導，順豐國際證實確實有選票從中國寄去美國，雖無提供美國境內郵寄選票服務、也並不支持，但順豐快遞在美國境內的分公司，除了美屬海外領地、美國非合併屬地之外，其他都是正常收寄狀態，因此能接收從中國寄往美國的選票。
《路透》先前曾報導稱快遞公司無法提供選票寄送的服務，因為選務機關是根據「美國郵政的郵戳」為憑，其他寄送方式可能有被視為無效票的風險。儘管如此，仍有不少民眾冒險透過快遞寄票。