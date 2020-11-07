輕颱閃電減弱！暴風圈仍威脅高雄、台南　大台北有短暫雨

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輕颱閃電減弱！暴風圈仍威脅高雄、台南　大台北有短暫雨

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-07 07:59:19

天氣濕涼
▲輕度颱風閃電強度減弱，但暴風圈仍籠罩台灣南部陸地，對高雄及台南構成威脅。（圖／NOWnews資料圖片）
根據今（7）日一早7點多中央氣象局最新資料顯示，輕度颱風閃電過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，中心目前在鵝鑾鼻西北西方海面，向西南西轉西南移動，其暴風圈仍籠罩台灣南部陸地，對高雄及台南構成威脅，而颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
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受到颱風及其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，東部地區有短暫陣雨，雨勢較昨天漸緩，但累積數值仍高。一早氣象局也發出豪大雨特報，台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區則有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
氣象局指出，下午起颱風遠離，但隨著東北風增強，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約28至32度，北台灣今天仍顯悶熱。
此外，東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區易有長浪發生，西半部、基隆北海岸、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域風浪較大，部分區域仍可出現3至4米的浪高，海邊活動務必注意安全。
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