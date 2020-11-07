NBA／被歐巴馬虧不回防 詹皇：我本季初將會一直偷跑
NBA／被歐巴馬虧不回防 詹皇：我本季初將會一直偷跑
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-07 08:40:52｜update2020-11-07 08:41:17
NBA聯盟官方和球員工會達成共識，新賽季將在12月23日開打，而對於湖人和熱火來說，他們僅僅只有休息兩個多月就有重新面臨正式比賽。對此「詹皇」LeBron James也只能在推特上表達無奈之意。
由於疫情影響，上賽季曾經一度停賽而後又恢復，這導致總冠軍賽結束的時間比往年慢許多。而由於聯盟背負著巨大的經濟壓力，他們又不得不在今年重啟新的賽季，但這樣的決定也引起許多球員的不滿。之前湖人射手Danny Green就在結束上表示，如果聯盟真的在12月就展開新賽季，那他認為James很有可能在賽季首個月都不會出現在場上，而此話一出也引起了外界討論。
事實上，之前在和前總統Brack Obama在結束上聊天時，兩人的對話也有透露一些端倪。「你肯定會有一些上場時間限制，我不覺得你會在季初願意回防。」Obama當時開玩笑的這麼說道，而James也幽默的回說：「我會在季初一直偷跑(cherry picking)。」