防疫秋冬專案三方向進行 陳時中：部分場所強制戴口罩
防疫秋冬專案三方向進行 陳時中：部分場所強制戴口罩
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-07 10:01:03
針對即將釋出的秋冬防疫專案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示將朝加強邊境管制、強化新生活運動、擴大篩檢三大方向進行。其中目前現行八大場所宣導戴口罩，未來將會改為部分場所強制戴口罩，但還要搭配地方政府的配合，會再討論後公告。
陳時中今日一早出席2020台北國際乳癌研討會，會前他接受媒體採訪表示，秋冬專案將朝三大方向進行，分別為加強邊境管制、強化新生活運動、擴大篩檢。其中新生活運動，原本只是宣導戴口罩的八大場所（醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動），將改為部分場所強制戴口罩，但因為需要地方政府配合，還要進一步有效性與可行性。陳時中日前指出，秋冬專案不會限制尾牙、聚會人數，除非出現無法追蹤感染源的本土個案，或有多個社區傳染時才會限制人數。至於出國旅遊部分，昨（6）日陳時中接受媒體節目專訪時提到「可能要到明年底」，他今日再次強調，只是明年年底開放出國可能性大一點，強調這一波先守好，未來也要看國際的變化與疫苗供應的情況。
至於新冠肺炎疫苗進度，陳時中說，國產疫苗第一期臨床試驗順利，沒有特別情況，很有信心，也強調疫苗雖然可能沒有完整三期臨床試驗，但一定會確保安全性。
對於邊境防堵是否有壓力？陳時中坦言壓力當然大，尤其這波比在3月的情況嚴重，也增加很多，雖然致死率比較低，但染疫好發率還是高，需要謹慎看待，不過經過半年防疫，包括從邊境到住居，居家檢疫、關懷與管理都上軌道，因此對邊境防堵有信心，會持續戒慎恐懼，跟大家一步步往前走。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。