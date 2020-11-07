若拜登當選美國疫情將可控？答案一面倒：問題要搞清楚

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「拜登當選美國疫情應可受到控制吧」的文章表示，「防範新冠肺炎的不二法門就是戴口罩，喜歡戴口罩的拜登當選，是不是代表疫情終將劃下句點？明年世界有2大運動賽事，一是東京奧運，二是歐洲國家盃，為了讓賽事順利進行，身為世界第一強國的美國，藉由拜登的帶領下，世界是不是可走出疫情的陰霾？讓美國再次的強大起來」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為問題點在於「不是誰當總統的問題，是人民的問題，不會因為換總統而改變」，「不會，不可能」、「我猜一樣慘啦，難不成拜登敢封城？」、「因為人民的價值觀，不會因為換總統而改變」、「別傻了，都知道戴口罩可以擋疫情」、「看看歐洲，你期待拜登上台美國能控制住疫情？」、「想太多，他一件也無法解決，你確定規定美國人公共場所要帶口罩，不會抗議？要像中國那種真正的封城根本不可能」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。