民調：台灣民眾對美大選局勢樂觀　戰爭棄台論只18%認同

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關於兩岸情勢，58.9%民眾認為兩岸局勢緊張應由中國大陸負責；面對中共武嚇威脅態度，68.6%民眾認為應堅持台灣主體性；對於「中共必定近期攻台、美國必定放棄台灣」說法僅 18.1%民眾同意。另外，針對美國號召全球反對中共極權擴張，有 62.9%民眾認同。
詢問民眾對國、民兩黨的中美態度，「國民黨親中反美」的說法有 42.6%同意；「民進黨親美抗中」說法有 67.9%同意。此外，九二共識的說法，前總統馬英九表示的「九二共識是一個中國原則達成的共識」說法，僅 32.3%同意；國民黨「九二共識能換取兩岸永久和平」說法，僅 28.8%同意，顯示多數民眾對九二共識並不認同。
詢問民眾認為哪個政黨符合台灣社會的主流意見，以民進黨比例最高，為51.2%，國民黨第二，但差距蠻大，為19.3%；詢問民眾認為哪個政黨能捍衛台灣的安全，民進黨比例仍最高，為45.2%，國民黨第二，為21.5%。
這項民調在 109 年 11 月 05 日至 06 日訪問，成功訪問 1,077 名成年人，在 95%信心水準下，抽樣誤差為正負 2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數 2 碼隨機方式進行。本次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。