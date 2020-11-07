國民黨：盼兩岸執政者以「馬習會」為鑑 尋覓兩岸新方向
國民黨：盼兩岸執政者以「馬習會」為鑑 尋覓兩岸新方向
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-07 11:02:42
今天11月7日是「馬習會」五周年，國民黨肯定「馬習會」的歷史意義，也認為台海兩岸官方可以從中獲得啟發，藉此重新審視既有政策，成為改善兩岸關係的契機。
國民黨強調，「馬習會」不是歷史的偶然，而是兩岸雙方歷經七年多來共同努力，累積了足夠的政治互信後，才得以實現的成果。「馬習會」不只完成了兩岸領導人的歷史性會面，重申兩岸在1992年起，以「求同存異」開展對話的政治基礎，而且還建立雙方領導人對等尊嚴、當面對話的新模式，以及和平解決爭端的機制，這些都是馬習會留下的政治資產，值得兩岸官民共同珍視，國民黨也將秉持當年促成馬習會的智慧和精神，繼續推動兩岸交流、促進兩岸和平。過去四年多來，兩岸未能維持馬習會的和平解決爭端模式，國民黨認為非常可惜，呼籲雙方的執政者能以史為鑑，盱衡當前全球政經形勢，以及可能的亞太區域變遷，以民為先、以和為本，就雙方各自的基本法律中，找出重新協商的空間，為兩岸關係找出穩定方向。