花甲老翁騎車拜拜 從早到晚迷航找不到宮廟
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-07 12:11:45
台中市1名花甲之年徐姓老翁，罹患輕微失憶症，早上從北屯區家中外出跟太太說要騎車去拜拜，沒想到一出門就音訊全無，令太太擔心地像熱鍋上螞蟻，急忙至派出所報警協尋。
老翁太太表示，徐姓老先生是興安路一間廟宇的虔誠信徒，常常去拜拜，所以對於往返廟宇這段路再熟悉不過。沒想到先生當天早上剛好沒攜帶手機，只帶車鑰匙便出門，無法聯繫上，很擔心先生安危。烏日派出所巡邏員警日前凌晨2時許，在烏日區新興路與公園路口，發現徐姓老翁在冷颼颼的深夜裡搖搖晃晃騎乘機車，非常危險便攔停上前關懷詢問，徐姓老翁說話雞同鴨講，稱要去興安宮拜拜，但怎麼騎都找不到那間宮廟。
員警相當納悶一邊詢問這麼晚要上哪兒拜拜，一邊查詢該機車車籍資料，卻發現徐姓老翁，早上已經被家人報請協尋的失蹤人口，故帶回派出所通知其太太至所認領。徐太太一到派出所見到老先生平安歸來，喜極而泣，放下心中大石頭。對於警方積極協尋表達感激之意。 警方呼籲，家中長者有類似情形，請配掛防走失手鍊或衣服繡上姓名連絡方式，讓熱心民眾或員警發現時可以迅速通知家屬。