美參眾議院仍屬兩陣營　極端政策掰掰有助於行情轉多？

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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果，但無論是藍紅誰勝出、亦或是無法短時間決定勝選者，共和與民主黨分別在參眾兩院為多數，美國極端政策機率低，如加稅、加大中美貿易戰，因此預期股市將回歸機本面，有助於行情由觀望轉多。
回到基本面，廖哲宏表示，經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續，晶圓代工、半導體設備與IC設計產業主流地不變，iPhone 12產量優於近年表現，供應鏈股價表現可以留意，而iPhone 12上市成功有助5G基礎建設加速，相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回復。
展望後市，廖哲宏表示，現階段市場焦點仍是美國大選，中長期的政策對產經的影響仍待最後勝選者方能決定；不過，近期，此一風險已成助力。在投資建議上，隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現；變數則在於二次疫情發展與美國大選能否準時落幕。
永豐投顧則指出，隨著開票繼續進行，拜登的優勢逐漸拉開，川普除了訴諸訴訟，似乎也沒有其他的手段，而且主要政治領袖保持低調，並未跟進控訴選舉舞弊，因此市場樂觀看待這場選舉可以順利落幕。至於新政府的政策，從周五費城半導體指數大漲可以看出，美中過去科技戰的戲碼可能翻新，台股也應該順應調整。
展望未來，業者也指出，選舉雖然過去，短期又生新的猜測，所以市場觀望，但是紓困、寬鬆QE等手段繼續進行，景氣還是向上走，因此建議新一周等待技術面整理，指數區間看12800點至13000點。至於選股，電子零組件價量俱揚，可以密切觀察。傳產股則是往法人偏好集中，航運股是代表。至於環保與再生能源是可能的美國新總統政策，風電股獲利營收較佳者，可以考慮。