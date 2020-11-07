美參眾議院仍屬兩陣營　極端政策掰掰有助於行情轉多？

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美參眾議院仍屬兩陣營　極端政策掰掰有助於行情轉多？

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-07 11:40:32｜update2020-11-07 11:45:02

▲台股今（27）日以12618點開出，受台積電激勵，盤中最高來到12686.36點，一舉衝破台股新紀錄、再創30年新高，但盤面金融、傳產與生技卻是一片綠油油。
▲ ▲台股今（27）日以12618點開出，受台積電激勵，盤中最高來到12686.36點，一舉衝破台股新紀錄、再創30年新高，但盤面金融、傳產與生技卻是一片綠油油。
美國總統結果仍未定，但市場認為，無論是誰勝出或短時間無法決定勝選者，在參眾議院仍屬兩陣營的情形下，市場無不再擔心極端政策的制定、如加稅或加大中美貿易戰，因此有助於行情由觀望轉多。專家也認為，隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，與美股關聯性高的台股，11月走勢可望擺脫橫盤，樂觀期待美選後的股市表現，但變數則在於二次疫情發展與美國大選能否準時落幕。
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美股道瓊指數昨（6）日周五下跌66.78點，或0.24%，收28,323.40點；標普500指數下跌1.01點，或0.03%，收3,509.44點；那斯達克指數上漲4.30點，或0.04%，收11,895.23點；費城半導體指數上漲40.11 點，或1.61%，收2,529.27點。而台股周五收漲54.73點，收在12973.53點，成交值1852.05億元，周線翻紅。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果，但無論是藍紅誰勝出、亦或是無法短時間決定勝選者，共和與民主黨分別在參眾兩院為多數，美國極端政策機率低，如加稅、加大中美貿易戰，因此預期股市將回歸機本面，有助於行情由觀望轉多。

回到基本面，廖哲宏表示，經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續，晶圓代工、半導體設備與IC設計產業主流地不變，iPhone 12產量優於近年表現，供應鏈股價表現可以留意，而iPhone 12上市成功有助5G基礎建設加速，相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回復。

展望後市，廖哲宏表示，現階段市場焦點仍是美國大選，中長期的政策對產經的影響仍待最後勝選者方能決定；不過，近期，此一風險已成助力。在投資建議上，隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現；變數則在於二次疫情發展與美國大選能否準時落幕。

永豐投顧則指出，隨著開票繼續進行，拜登的優勢逐漸拉開，川普除了訴諸訴訟，似乎也沒有其他的手段，而且主要政治領袖保持低調，並未跟進控訴選舉舞弊，因此市場樂觀看待這場選舉可以順利落幕。至於新政府的政策，從周五費城半導體指數大漲可以看出，美中過去科技戰的戲碼可能翻新，台股也應該順應調整。

展望未來，業者也指出，選舉雖然過去，短期又生新的猜測，所以市場觀望，但是紓困、寬鬆QE等手段繼續進行，景氣還是向上走，因此建議新一周等待技術面整理，指數區間看12800點至13000點。至於選股，電子零組件價量俱揚，可以密切觀察。傳產股則是往法人偏好集中，航運股是代表。至於環保與再生能源是可能的美國新總統政策，風電股獲利營收較佳者，可以考慮。
 
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