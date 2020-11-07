台中新社花海節 4路線免費接駁輕鬆賞遊
記者柳榮俊/台報導
calendar_today2020-11-07 13:50:00
備受期待的年度賞花活動「新社花海節」與「台中國際花毯節」將於今年11月14日到12月6日盛大開展，活動期間展區周邊道路進行管制，台中市政府已規劃4條免費接駁路線與10處免費停車場，便利民眾接駁轉乘，輕鬆賞遊花卉之美。
市府交通局長葉昭甫表示，今年花海及花毯節地點在農委會種苗改良繁殖場第二苗圃，活動期間每天皆有免費接駁專車，共有豐原線、太原線及假日行駛的東勢線及櫻木花道線，分別自豐原火車站、北屯太原停車場、東勢河濱公園與花海展區發車，去程發車從上午8點至下午4點、返程發車從上午10點至下午6點，平日平均20至30分鐘一班、假日15至20分鐘一班。
葉昭甫表示，假日賞花人潮眾多，搭乘台鐵的民眾可於豐原站下車，步行至西站出口轉乘豐原線接駁車前往展區；開車民眾從市區、北屯方向前來，建議可於太原停車場、中興嶺停車場停車後，轉乘太原線接駁車前往展區；豐原、東勢及石岡地區民眾，建議將車輛停放在東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車場，轉乘東勢線或櫻木花道線至展區。交通局表示，花海展區周邊道路狹小，市府開放展區外圍的太原停車場、中興嶺停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園，以及展區內的3處汽機車停車場及身心障礙停車場，共10處停車場，合計提供汽車車位3,227格、機車車位1,653格，每個停車場旁皆提供免費接駁服務，歡迎多加利用。