疫情衝擊善款縮水 四面佛助弱善舉不輟捐款120萬
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-07 13:20:00
疫情衝擊善款銳減，位於台中市西區的四面佛廣場，今（7）日歡慶大梵天王四面佛壽誕不鋪張，秉持「取之社會、用之社會」及「揚善」理念，依然捐贈120萬元助學金及大批物資，贊助中市西區雙龍里等六里低收入戶，以及獨居老人、街友等弱勢族群，希望拋磚引玉讓公益落實在需要者身上。
四面佛廣場安座至今12年，年年致力地方公益事業，哪裡有需要，就帶領志工團隊深入服務，嘉惠弱勢團體及低收入戶，並以專款專用方式，持續照顧所有需要的弱勢族群，至今支出善款已突破千萬元，一切經費都是自籌財源，未接受官方補助。廟方坦言，今年受到全球疫情衝擊，百業面臨嚴峻考驗，來自各界善款大幅減少，但廟方秉持做公益初衷不改，每逢大梵天王四面佛壽誕舉辦布施傳統，不因善款減少而中斷，希望讓愛心送暖善舉持續不輟。
廟方表示，年年藉由大梵天王四面佛佛誕日舉辦公益布施，目的希望能喚起人性「善」的一面，集小愛化大愛，把來自各地虔誠信眾的善心集結擴大，照顧更多需要的人。
廟方也說，雖然他們能力有限，無法全面照顧弱勢族群，但盼能藉此扭轉為善不欲人知「隱善揚惡」觀念，改正為「揚善隱惡」善良風氣，這是四面佛廣場經營公益終極目標。十二年來舉辦過近百場公益活動的四面佛廣場，今天藉由歡慶大梵天王四面佛壽誕愛心送暖，捐贈120萬元助學金及物資給雙龍里、公益里、民龍里、和龍里以及安龍里、忠明里等低收入戶，以及台中市街友、單親家庭、獨居老人等弱勢族群，讓愛心傳播社會各角落。