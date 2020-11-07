中捷「准予營運」 盧秀燕：全民免費試乘
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-07 13:00:00
交通部長林佳龍昨日簽核台中捷運綠線「准予營運」，台中市隨時可擇期通車，市長盧秀燕今(7)日出席活動，面對媒體詢問是否開放外縣市民眾免費試乘？盧秀燕表示，初步構想主張全民都可免費試乘，藉此吸引各縣市民眾都到台中玩，細節將於下周開會討論，盡速向大家報告。
盧秀燕表示，台中捷運綠線自98年興建至今，經過漫長的11年，市民都很期待，當初她對市民許諾「完不了工的要完工！」，捷運一定要在年底前正式通車，當作給市民最好的新年禮物，現在已經做到了，終於實踐對市民的承諾。她說，捷運綠線票價起跳價20元，每兩公里增加5元，單程最多50元，票種包括「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」，敬老愛心卡也適用；另6歲以下小朋友免費，針對6至12歲市民，近期將免費提供一張兒童卡，享半價優惠，票種很多，讓大家依個人需求使用。
盧秀燕也說，昨天剛接獲交通部營運許可，市府將立即籌備試營運與完工通車典禮，試營運期間將提出免費搭乘計畫，讓民眾優先體驗大台中第一條捷運，這條捷運蓋得很美，獲得初履勘委員肯定，恭喜市民，台中終於有一條捷運將正式通車。對於，是否開放外縣市民眾免費試乘？盧秀燕指出，初步構想主張全民都可免費試乘，藉此吸引各縣市民眾都到台中玩，細節將於下周開會討論，盡速向大家報告。