6縣市大雨特報 惟水庫旱象未解、中南部用水仍吃緊
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-07 13:02:10｜update2020-11-07 13:04:08
輕颱閃電逐漸遠離台灣，氣象局今（7）日上午也解除陸上颱風警報，預計傍晚解除海警。受到颱風外圍環流影響，氣象局發出大雨特報，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、澎湖縣等6縣市要嚴加戒備。天氣風險公司則指出，這次閃電颱風對集水區降雨偏小，水庫旱象沒有明顯解除，提醒未來中南部用水仍吃緊。
氣象局針對6縣市發出大雨特報，會有局部大雨發生的機率，也提醒民眾連日降雨，位於山區請謹慎坍方及落石。天氣風險也表示，南部、西南部沿海轉為迎風面持續降雨外，其餘各地天氣北部多雲時晴偶短陣雨，中部則為多雲時晴偶陰，降雨機會較低、東部則也維持陰陣雨之天氣狀態。除颱風警報及相關變化之外，今日晚間下一波東北風將增強，中部以北轉陰陣雨，反倒西南部沿海天氣轉趨穩定，降雨部分於晚間起迎風面為北海岸至東北角以及整個東半部，期間也有較大雨勢出線機會，後續天氣則有北方大陸高壓持續影響至下週二。最後，天氣風險公司也說，秋末至初冬期間侵襲台灣之颱風系統，多為迎風面豪雨，由於沒有夏季暖濕西南季風支持，台灣中央山脈西側，要產生劇烈降雨的機會就減低很多。這次閃電颱風也一樣，對於集水區之降雨仍偏小，對於補充水庫之旱象，沒有得到明顯解除，未來中南部用水仍吃緊，不要掉以輕心。