黃明志樂當時間管理大師　劈腿10正妹直播主遭抓包

黃明志第4度擔任台北市政府觀光傳播局代言人，共同推動台北市觀光，這次結合新歌《你不認識我》，在

MV中將台北市17

個場景，設計成最佳約會地標。黃明志在MV中化身時間管理大師，與女直播主組合「奇樂女孩」

的10

名女生大談戀愛。

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《你不認識我》的MV

▲▼黃明志（上圖左、下圖中）推出新歌《你不認識我》MV中，變身時間管理大師。（圖／亞洲通文創提供）

在

MV中和台灣美女談戀愛大享豔福，並獻出螢幕初吻和壁咚場景，畫面看起來療癒，但事實上非常尷尬，因爲首次和奇樂女孩合作，不是很熟悉。關於螢幕初吻，黃明志坦言，因為對方的確很漂亮，但是又不能真的吻下去，滿辛苦的。而