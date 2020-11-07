黃明志樂當時間管理大師　劈腿10正妹直播主遭抓包

黃明志第4度擔任台北市政府觀光傳播局代言人，共同推動台北市觀光，這次結合新歌《你不認識我》，在MV中將台北市17個場景，設計成最佳約會地標。黃明志在MV中化身時間管理大師，與女直播主組合「奇樂女孩」的10名女生大談戀愛。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《你不認識我》的MV開頭剛好配合最近的台灣同志遊行，所以特地去到了台北市政府前的彩虹步道拍攝，甚至拉隊到著名夜店、書局、飯店和夜市呈現這個美麗的城市，到處找適合的景點約會把妹。黃明志説：「到台北，除了美食和看美女之外，來台北一定要泡溫泉，尤其在冬天的時候真的很舒服。台北泡溫泉有分公共和帶朋友去的，尤其是情侶泡湯更是浪漫舒壓。」▲▼黃明志（上圖左、下圖中）推出新歌《你不認識我》MV中，變身時間管理大師。（圖／亞洲通文創提供）在MV中和台灣美女談戀愛大享豔福，並獻出螢幕初吻和壁咚場景，畫面看起來療癒，但事實上非常尷尬，因爲首次和奇樂女孩合作，不是很熟悉。關於螢幕初吻，黃明志坦言，因為對方的確很漂亮，但是又不能真的吻下去，滿辛苦的。而MV結尾彩蛋超噴飯，黃明志上演小王情節，被女方正牌男友抓包，黃明志表示：「在交往前一定會瞭解清楚對方是否單身，才進一步決定是否要追求對方。」▲黃明志的新歌MV裡有許多台北美景。（圖／亞洲通文創提供）