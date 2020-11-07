馬習會5週年研討會　蘇貞昌批：不必互相唱和、大聲嚷嚷

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馬習會5週年研討會　蘇貞昌批：不必互相唱和、大聲嚷嚷

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-07 13:58:17｜update2020-11-07 13:58:40

蘇貞昌
▲北京和馬辦都舉辦馬習會五週年研討會，行政院長蘇貞昌受訪時說，跟台灣主流民意不符合的「會」，大可不必在那裡互相唱和，大聲嚷嚷。（圖／行政院提供）
「馬習會」五週年，北京和前總統馬英九辦公室都舉辦相關活動。行政院長蘇貞昌今（7）日在南投受訪批評，跟台灣主流民意不符合的「會」，大可不必在那裡互相唱和，大聲嚷嚷。
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蘇貞昌說，中國的軍機、軍艦一再騷擾台灣，妨害區域的和平，所以不用什麼「會」，最好就是好好的照顧自己的人民，讓台灣的民主防疫做世界的典範，台灣就是世界上最和平、安全、善意的地方，我們希望中國不要來騷擾台灣，破壞區域和平，這才是一個大國的責任。
蘇貞昌指出，不用在那裡會什麼會，最好就是「會」維持區域和平，「會」照顧自己的人民，讓自己的人民能夠安全、幸福，才是「會」，其他「會」，我們都看出，跟台灣主流民意不符合的「會」，大可不必在那裡互相唱和，大聲嚷嚷。

另外對於國民黨要告行政院小編，蘇貞昌說，國民黨的立委在立法院霸佔主席台，領高薪不做事，卻對做事的公務員出言侮辱，或者要公務員下台等等，天理何在？
 
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