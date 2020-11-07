長澤雅美被男公關「狠踹多腳」　女神受訪還原現場

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《母子情劫》改編真人真事，長澤雅美飾演的單親媽媽秋子，角色極具爭議，但她仍決定接下，表示：「真的就是事件本身成為發想靈感，然後延伸出的故事情節，所以就沒有特別去做什麼調查或研究了。」長澤雅美坦承當初對於接演仍有遲疑，但不想辜負朋友期待，最後決定接受挑戰。
長澤雅美表示「秋子」沒有太多依據可參考，是大家費盡心力打造的角色，她說：「我本身因為還沒結婚，也沒有小孩，我是以周平（片中小孩）角色的立場去研讀劇本的。這樣才能跟他一樣，對周平母親的情感有共同的感受與心情。對我來說，母親是難以忽略的存在，就像活生生的人生導師般的存在。也因為這樣，才對這個作品產生興趣。」
片中，長澤雅美跟阿部貞夫飾演一對情侶，2人雖然相愛，但阿部貞夫卻會對她動手，其中一場男生狠踹女生的片段讓人震驚，長澤雅美透露當下的阿部就像跟空氣融合，氛圍非常棒，她說：「被他狠踹的那場戲，真的讓我又更覺得他非常了不起。其實我完全沒感受到痛楚，這同樣也是讓我感到驚訝。」
長澤雅美透露跟媽媽的難忘回憶，就是她幫自己剝桃子的時候，「比自己剝皮的桃子還要好吃！我也覺得這很不可思議」。至於她想成為什麼樣的母親？長澤雅美幽默表示，希望當個能做出美味家庭料理的媽媽。
《母子情劫 Mother》劇情講述單親媽媽秋子（長澤雅美 飾）與兒子周平相依為命，秋子為扶養孩子四處騙錢，還因此慘遭親人斷絕往來，直到她遇見一位聲稱愛她的酒店男公關遼（阿部貞夫 飾），2個人情投意合、成天四處玩樂，卻沒想到這場愛情竟是另一個無盡深淵。 該片可至Netflix收看。