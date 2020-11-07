川普強硬不打算讓步 CNN：幕僚擬找愛女伊凡卡出馬勸退
川普強硬不打算讓步 CNN：幕僚擬找愛女伊凡卡出馬勸退
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-07 14:42:38｜update2020-11-07 14:52:27
美國總統大選結果遲遲未能出爐，但民主黨候選人拜登已數度發表演說，聲稱將會取得明顯勝利，讓對手川普聽了非常不是滋味，揚言絕不會就這麼算了，後續將採取一連串法律行動。擔心川普不肯認輸讓場面更僵，有外媒報導稱，幕僚打算讓川普的愛女伊凡卡（ Ivanka Trump ）和女婿庫許納（ Jared Kushner ）出面，看能否說服他「接受現實」。
根據《 CNN 》報導，由於川普目前仍沒有表現出願意低頭接受敗選結果的打算，他的高級顧問和兒子也都力挺他的決定，要力拚上法院挑戰結果，並喊話要其他的共和黨人都挺身支持、捍衛川普。眼看一場法律混戰將襲來，讓不少幕僚暗中看了相當擔心， 2 名競選顧問以及 1 名與川普關係密切的消息人士透露，川普已逐漸明白計票結果不會對他更有利，所以在考慮做任何讓步前，川普將試著以法律途徑在幾個關鍵州一搏：「他正處於戰鬥模式，認為鬥爭對他會有好處。」報導也提到，關於會敗選的這個可能性，還有卸任以後的生活，這些問題並未在川普的團隊中被廣泛討論，也幾乎沒有人川普提過，因為他一直堅信自己會贏得這場選舉。
現在，川普周圍的人正在努力思考，誰能代替幕僚們去向他傳達殘酷的現實，人選可能是第一千金伊凡卡和其夫婿庫許納，但仍不清楚 2 人是否有意介入勸退川普的行動。幕僚們的擔憂包含，若川普持續爭鬧不休，不只連任無望，還可能導致他的品牌及商業形象受損，也會不利於他日後在政壇東山再起的計畫，特別若他還有意挑戰 2024 年的大選。伊凡卡是川普與第一任妻子生的長女，也是他最疼愛的孩子，除了長得漂亮外，還遺傳到川普的商業頭腦，不管在時尚界或商界都游刃有餘。自從老爸開始白宮之路後，伊凡卡的魅力也讓她被視為川普不可或缺的左右手、超級募款吸鈔機。