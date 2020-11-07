輕軌將復工 高市府：全市民調支持度超過七成
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-07 15:06:30
高雄市政府今（7）日公布2份輕軌復工最新民調，根據捷運局提出的原路線9大優先改善方案進行「輕軌美術館博愛路段問卷調查」，有7成5民眾支持輕軌復工、2成不支持，而研考會為回應議員對先前民調之質疑也進行「全市電話民調」，結果顯示有近75%贊成，22.8%不贊成。
高雄市政府指出，為確實了解當地民眾對於市政府九大調整方案，包括美術館路段北移美術館園區內、軌道瘦身、替代道路建設、增設停車格、行駛聲量、加大人行空間、路樹等進行調整後，是否支持輕軌復工，捷運局委託進行「輕軌美術館博愛路段問卷調查」，結果顯示7成5民眾支持輕軌復工，2成不支持，另研考會也進行「全市電話民調」，結果顯示高雄市民對於輕軌復工有近75%贊成，22.8%不贊成。高市府表示，進一步分析「博愛路段問卷調查」後發現，其他行政區（主要以三民、左營為主），在當地活動的民眾有高達8成6支持輕軌復工，僅不到1成不支持；鼓山區則有6成7支持輕軌，2成6不支持，且沿線以龍水里的支持度最高，這現象類似於每個人都希望自己的手機永遠是滿格狀態，但基地台卻不希望蓋在自家附近，然而，輕軌不是基地台，更不會影響當地民眾健康。
輕軌美術館博愛路段問卷調查由高雄市捷運局世曦工程顧問公司委託進行街訪，搭配配額設定以隨機方式邀請民眾受訪；訪問地區為高雄市鼓山區博愛路段（龍子、龍水里）；訪問對象不限居住該地區，15歲以上民眾（含在該區活動民眾）；訪問日期為109年10月26日至11月3日。全市電話民調則由研考會委託民意研究公司，訪問對象為設籍高雄市，15歲以上民眾；抽樣方法為隨機取樣；訪問日期為109年11月5日至11月6日；有效樣本為1076份；抽樣誤差為在95％的信心水準下，約 ± 2.99%；加權方式為依內政部人口資料，進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。