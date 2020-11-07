馬習會5周年　馬英九向蔡英文提出4千字建言全文

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五年前的今天，我跟大陸領導人習近平先生「穿越66年的時空，伸手相握」，在新加坡全球媒體的見證下舉行「馬習會」，為兩岸搭建了一座跨越台灣海峽的和平大橋，建立起雙方領導人對等尊嚴、平起平坐的互動模式。英國《經濟學人》（The Economist）周刊當時社論說：這次歷史性會面，是1980年代以來，大陸對台灣主權問題所作最大的讓步
「馬習會」不是歷史的偶然，而是兩岸當局努力七年、建立了共同的政治基礎，累積了足夠的政治互信後，才成為可能。當時我與跟習先生排除萬難，為兩岸和平付出的努力，歷史不會忘記。
壹、兩岸對峙加劇 未來情勢悲觀
「馬習會」為兩岸搭起了和平大橋，然而2016年台灣政黨輪替後，民進黨政府不願接受「一中各表的九二共識」，使兩岸辛苦建立共同的政治基礎與互信，瞬間消失，和平大橋隨即關閉。但在國際間，「馬習會」卻成為宿敵和解的範例。2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩首次會面的地點也就選在新加坡，白宮表示，就是參考「馬習會」經驗。
很遺憾，為了選票，民進黨決定「選邊站」投入美陸對抗，加碼反陸，使得兩岸敵意升高。2019年初習近平先生發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話，由於他對「九二共識」的說法與過去不盡相同，讓蔡總統趁機將「九二共識」扭曲為等同「一國兩制」，影響了台灣一年後的總統大選。
當前兩岸關係越來越惡化，緊張態勢持續升級，實在令人憂心。也因此，我們認為，無論中共當局或蔡政府，都應當致力於緩和兩岸當前嚴峻情勢，而且都要拿出具體行動。
貳、中共武力恫嚇 徒招台灣反感
首先，我要再度呼籲中共，立即停止戰機擾台！今年共機侵擾我西南「防空識別區」多達280架次，其中飛越海峽中線49架次，是30年新高。這種作法，只會增加台灣的反感，傷害台灣人民感情。要改善兩岸關係，第一步就要拿出善意與誠意，既然雙方都不願發生戰爭，就必須高度自制，避免擦槍走火。除了軍機擾台外，10月8日大陸外交官毆打我方駐斐濟代表處人員事件，絕不能再發生，否則只會升高反陸情緒，把台灣的民心越推越遠，讓習近平先生倡議的「心靈契合」，淪為空談。
參、「九二共識」可處理「主權」與「定位」問題
蔡英文總統在今年國慶演說中說，兩岸當務之急是「共同討論和平相處之道、共存之方」。其實，蔡總統並不是不知道該怎麼做，她兩次就職演說都曾提到，政府將以《中華民國憲法》，與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務」。問題是：她說過的話，常常做不到。
對兩岸最棘手的「主權」與「定位」問題，依照《中華民國憲法》增修條文第11條，兩岸關係的憲法定位是「一個中華民國、兩個地區─自由地區與大陸地區」，根據此一定位制定的《兩岸人民關係條例》，是推動兩岸關係的重要依據。因此我們才得以就「主權」與「定位」問題，與對岸達成「擱置爭議，求同存異，一個中國，各自表述」的「九二共識」。國民黨執政8年，就是以此為基礎促成蔡總統所期待的兩岸和平相處。
蔡總統主張以「和平、對等、民主、對話」重啟兩岸良性互動和穩定發展，她在國慶談話時並說，「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。蔡總統說出了她對兩岸謀求和平的期待，但卻沒有告訴我們她謀和的具體方案是什麼。如果不能真正解決問題，再動人的文青語言，終究只是空話。2008年，我提出維持台海「不統、不獨、不武」現狀，穩健推動兩岸和平發展的主張。而實踐的方法，就是「一中各表的九二共識」。蔡總統希望「在符合對等尊嚴的原則下，促成有意義的對話」，國民黨執政時的「馬習會」就已經做到了。
肆、堅守憲法定位 排除一國兩制
國民黨執政8年，兩岸簽訂23項協議，前所未有。內容涵蓋三通直航、關稅減讓、投資保障、雙重課稅、司法互助、金融監理，智財保護等等，都涉及主權，但從未影響協議的簽訂，為什麼呢？因為在「一中各表的九二共識」基礎上，兩岸雖然「主權互不承認」，但「治權互不否認」。也因此，不僅兩岸政府首長經常見面，兩岸領導人更能在國際場合平起平坐。我在「馬習會」的正式會議中，也親口告訴習近平先生：「兩岸在1992年就「一中原則」所達成的『一中各表的九二共識』，我方「各表」的內容，不會是『兩個中國』、『一中一台』或『台灣獨立』，因為這是《中華民國憲法》所不允許的」。中華民國的政治人物在中共總書記面前公然講中華民國國名與憲法的，這還是第一次。這一段談話的逐字全文，也列入「馬習會」的正式會議記錄，陸委會夏立言主委在馬習會兩天後（11月9日），向立法院內政委員會作專案報告時，已提供立委參考，以示負責與透明。
雖然習先生2019年初有關「九二共識」的談話在台灣造成誤解，但去年1月16日大陸國台辦以及今年8月26日《人民日報》海外版，都對此都作出澄清。國台辦近期發布的「九二共識答問」，也完整呈現海基會在1992年11月3日致海協會傳真函所提出的建議：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。對於當時海基會建議「以口頭方式各自表達雙方不同的認知」，大陸海協會在11月3日與16日先後來電與來函表示「充分尊重與接受。」這就是原汁原味的「九二共識」。「答問」也指出，「九二共識」是統一前兩岸關係的共同政治基礎，「一國兩制」則是統一後大陸的制度安排。這澄清了「九二共識」與「一國兩制」根本是兩回事，不能劃上等號。希望蔡總統不要再誤導民眾。
蔡總統上任前我就呼籲，若要拒絕「九二共識，一中各表」，就必須提出更有效處理兩岸主權與定位問題的替代方案， 但無論是台灣或大陸，迄今都未能提出。為了台灣人民對和平的熱愛，我們為什麼不願意再試試「九二共識，一中各表」這個已被證明有效的方案？只要我們堅守憲法，就不必擔心。根據《中華民國憲法》，「一中」就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認；《中華民國憲法》與「九二共識」是一體的兩面，「九二共識」既捍衛中華民國，亦排除「一國兩制」。既然蔡總統也認同《中華民國憲法》，有什麼理由不能接受「九二共識，一中各表」呢？
伍、聯美抗陸 不足以為台灣帶來安全保障
「國際危機組織」（International Crisis Group,ICG）的《危機觀察》（CrisisWatch）月報，今年6月將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，9月份的報告更指台海情勢再惡化。趙建民院長也在10月24日指出，根據近期8項指標，認定兩岸已進入「準戰爭狀態」。雖然蔡總統最近的國慶講話調子放軟，但兩岸關係仍持續惡化。中共公布「迅雷2020」專案行動，宣稱破獲數百起台灣間諜案，解放軍在台海附近頻頻演習，暌違40年的兩岸軍事衝突，似乎一觸即發。
民進黨政府「聯美抗陸」策略，實際上不足以為台灣帶來安全保證。雖然近日美國國會又通過多項軍售及挺台法案，但卻始終沒有改變美國行政部門堅持40多年的台海「戰略模糊」政策─不明確承諾出兵保台。即使數月來美國政界及學界呼籲華府摒棄「戰略模糊」，走向「戰略清晰」，美國國務卿蓬佩奧10月底答覆媒體時仍表示，美國對台政策沒有改變，希望中共履行對台海和平與穩定的承諾。國務院發言人歐塔佳絲（Morgan Ortagus）也說，美國在亞洲不尋求任何軍事衝突，要中共自己克制。
外交部長吳釗燮9月20日接受美國媒體專訪時主動表示，「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，並說「若與中國大陸發生衝突，台灣不會依靠美國干預，防禦是台灣自己的風險與責任」。這些「自我打臉」的說法，許多人認為是出自美方授意與施壓，因為完全違背綠營的基本立場。民進黨政府終於瞭解，美國無法提供台灣安全的保證，即使是川普政府，也不會為了台灣輕易越過大陸設下的「一中原則」紅線。
也難怪，蔡總統也改變她去年受CNN訪問時「先承受中共第一擊，再盼望國際社會來聲援」的說法。她在國慶談話中說，「情勢在改變，只有超前部署，才能掌握未來，才不會在變局中隨波逐流，甚至被別人決定了命運」。其實，這也就是我過去一再提醒，我國不要在美陸抗爭中選邊站，以免淪為大國博弈的棋子，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。
陸、回歸「九二共識」正道 為兩岸「謀和」
不論美國總統大選最後結果如何，我們都必須瞭解，我們的命運掌握在自己手中。美國無論是誰當總統，終究是以自己的國家利益為優先，無論我們跟美國的關係如何緊密，我們的國家利益並不會跟美國的國家利益完全重疊，我們的大陸政策跟美國的對華政策，也不可能完全一致。如果唯美國馬首是瞻，受損的可能就是台灣的利益。例如，蔡總統為討好美國，今年8月28日突然宣布明年1月開放美國萊豬進口，造成民眾強烈恐慌與專家普遍反彈，爭議迄今未消；我方卻遲遲等不到台美「雙邊貿易協定」（BTA）的洽簽。
我過去執政時採取的對外政策大戰略是「和陸、友日、親美」三個主軸，兼顧兩岸關係與國際關係，力求「機會極大化、威脅極小化」，締造了60年來最和平繁榮的台海情勢。我再次誠懇建議，民進黨政府面對當前局勢，必須改變「選邊站」、「一面倒」的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。
蔡總統國慶時說，「面對區域和平穩定受到威脅，我們堅守不畏戰，不求戰的原則，避免擦槍走火」。「不求戰、不畏戰」是對的，但除此之外，更要備戰、避戰與謀和。也就是「二不三要」。「避戰」與「謀和」不是示弱，而是以智慧創造對我方有利的情勢，也就是《孫子兵法》上說的「上兵伐謀」，避免被不利情勢所逼而「求和」，因為戰爭不能解決兩岸問題，只會帶來更多問題。
蔡總統說，希望兩岸「共同促成和解及和平對話」，也曾說「既然兩韓都可以坐下來溝通，中國大陸也應該坐下來談」。在「馬習會」五周年的今天，我期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。我們當初搭橋，當然不是只用一次，而是讓能建立互信的兩岸領導人，都可由此通往和平大道。我在此鄭重呼籲蔡總統，如果不願回歸「一中各表的九二共識」，就請盡快提出可以消弭兩岸戰禍的替代「謀和」方案；如果提不出來，就請考慮接受「ㄧ中各表的九二共識」，展開與大陸謀和的協商。讓台灣人民安心，是身為總統的最基本責任，且讓我們大家拭目以待。