「多元風華小時代」成果展 政府民團勞工共創三贏
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-07 16:20:00
勞動部勞動力發展署中彰投分署今天在台中草悟道，舉辦「多元風華小時代─熱NOW玩市集」聯合行銷活動，有35家中彰投「多元就業開發方案」，及「培力就業計畫」執行單位參加，展出蔬果等農特產品、特色美食及手作編織、植物拓印等，適逢假日吸引許多親子參觀選購。
勞動力發展署署長施貞仰、立委蔡其昌等人到場打氣，施貞仰表示，18年來透過多元就業開發等方案，己協助15萬人次安置就業，7成轉銜到一般職場，創造政府、民間團體及失業勞工三贏成果。由勞動部中彰投分署舉辦的多元就業方案成果展，去年主題是功夫武林，今年則是風華小時代，會場充滿濃濃上海灘懷舊風﹔分署長林淑媛表示，中彰投分署109年輔導87個在地民間團體，成為多元培力執行單位，共創造363個工作機會，並促進地方產業發展。此次成果展，希望讓社會大眾認識培力單位在社區深耕、默默為公益付出，鼓勵更多人支持，一起為扶植在地特色產業而努力。
施貞仰說，18年來，藉由推動多元就業方案，共核定一萬多支計畫，幫助15萬人次安置就業，這些失業勞工或二度就業婦女，進入NGO 團體，得到就業力培訓，重新適應就業市場，一年後順利接軌一般就業市場，約7成成功轉銜，可說創造了政府民間團體和失業勞工三贏成果。蔡其昌致意，以行動力挺多元就業方案，蔡其昌說，勞動部不只幫忙生孩子，還要幫忙養孩子，不只培訓就業力，還透過聯合行銷，讓大家了解他們的努力，希望大家多多捧場採購，創造失業者就業機會。