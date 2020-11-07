女星為金馬獎來台！曬隔離日記　「居家激凸裝」眺望台北

女星白靈身材姣好、演技精湛，最近還以電影《墮胎師》入圍第57屆金馬獎最佳女主角，日前她提前飛來台灣進行14天隔離，希望能親自出席金馬獎頒獎典禮，她也在IG上分享隔離日記，今（7）日，她突然曬出一系列的居家「激凸照」，讓粉絲們大飽眼福。

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白靈將頭髮紮起，閉上雙眼仰頭，身穿粉色無袖背心坐在窗邊擺出各式撩人姿態，纖細的身材讓她肋骨全現形，她也自信曬出好身材，意外發現激凸模樣，令人鼻血狂流，而她今天凌晨也曬出性感床照，看似一絲不掛，只用被單遮住重要部位，抬起美腿露出迷人腿根，畫面惹人遐想。

白靈笑說自己隔離到已經搞不清楚第幾天了，完全失去時間概念，「很快的我會忘記我的名字，或是忘記我為什麼在這家酒店待了這麼久」，不過她表示在台北的日子很美好，透露自己身處21樓，幾乎可以看到整個台北的美景，坦言如果能到擁擠的台北吃美食就太棒了！（編輯：侯家瑜）

▲白靈大秀激凸照。（圖／白靈IG）