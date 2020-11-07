故宮南院與糧倉跨界結緣　國產雜糧新品搭配青銅展發表

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故宮南院與糧倉跨界結緣　國產雜糧新品搭配青銅展發表

記者陳惲朋、任禮清/嘉義報導

calendar_today2020-11-07 17:10:00

國產雜糧新品選在故宮南院發表
▲農糧署到故宮南院推出國產雜糧的「糧倉大戲」，將雜糧從田間帶進國家級藝文殿堂推廣。（圖／任禮清攝 2020.11.07）
國家級典藏國寶也與國產雜糧跨界結緣，農糧署副署長姚志旺今（7）日到故宮南院推廣雜糧新品開發，以「糧倉大戲」結合青銅饗宴特展設計創意料理，故宮院長吳密察以主人身分締結這次跨界展覽，曾擔任農委會副主委的縣長翁章梁也以想像不到的成就期許帶起雜糧飲食新風潮。
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▲農糧署跨界結緣到故宮南院以「糧倉大戲」推廣雜糧新品開發，副署長姚志旺表揚參與設計創意料理廚師。（圖／任禮清攝
▲農糧署跨界結緣到故宮南院以「糧倉大戲」推廣雜糧新品開發，副署長姚志旺表揚參與設計創意料理廚師。（圖／任禮清攝 2020.11.07）
農委會農糧署為推動國產雜糧飲食新風潮，汲取雜糧「豐沛餐桌飲食」及藝術「飽足精神糧食」理念，首次與國立故宮博物院跨界合作在故宮南院帶來一場非常上戲的「糧倉大戲」，舉辦國產雜糧新品開發聯合發表會，邀集在地名廚推出創新菜單，開拓國產雜糧新市場。
曾擔任農委會副主委的翁章梁形容故宮和農糧署合作，是一件想像不到的事，在國家藝術殿堂透過藝術和文化的包裝，推廣國產雜糧，讓消費者愛用雜糧，有了市場，就能刺激農民種植，是一次很成功的合作與經驗，而臺灣的雜糧大多依賴進口，農委會鼓勵農民種植黃小玉（黃豆、小麥、玉米），還有綠豆和紅豆，因為這些雜糧是臺灣人日常生活不可或缺的食物，好產品、好業者還需要好行銷，農糧署與故宮合作在象徵豐收的秋天，將雜糧從田間帶進國家級藝文殿堂，非常有創意期盼掀起雜糧飲食的新風潮。

▲在故宮南院舉辦的雜糧新品開發，創意廚師親自走秀發表料理特色。（圖／任禮清攝
▲在故宮南院舉辦的雜糧新品開發，創意廚師親自走秀發表料理特色。（圖／任禮清攝 2020.11.07）
姚志旺表示，農糧署從推廣在地雜糧食材出發，結合故宮青銅特展，採用臺灣生產的花生、玉米、高粱、薏仁、小麥、大豆、紅藜、地瓜、紅豆等雜糧，由現代在地名店以國產雜糧入菜，古今飲食風潮，穿越時空，能為這片土地帶來一場美食盛會，也讓民眾在藝術殿堂細細品味國產雜糧的美好。
▲故宮南院與糧倉推廣跨界結緣推出「糧倉大戲」，故宮院長吳密察與縣長翁章梁參與共同代言。（圖／任禮清攝
▲故宮南院與糧倉推廣跨界結緣推出「糧倉大戲」，故宮院長吳密察與縣長翁章梁參與共同代言。（圖／任禮清攝 2020.11.07）
農糧署說明，這次選在故宮南院推出雜糧新品開發發表，也是帶領大家來到孕育國產雜糧重要穀倉的雲嘉南平原，與國家藝術殿堂故宮博物院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」特展結合，邀請臺菜小天王溫國智主廚及在地 18 家名店以國產雜糧入菜，推出全新改編版創新菜單，串聯古今飲食風潮，未來也將在各名店上市開賣，堪稱是令人意想不到的結合。
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