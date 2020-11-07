故宮南院與糧倉跨界結緣　國產雜糧新品搭配青銅展發表

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農委會農糧署為推動國產雜糧飲食新風潮，汲取雜糧「豐沛餐桌飲食」及藝術「飽足精神糧食」理念，首次與國立故宮博物院跨界合作在故宮南院帶來一場非常上戲的「糧倉大戲」，舉辦國產雜糧新品開發聯合發表會，邀集在地名廚推出創新菜單，開拓國產雜糧新市場。
曾擔任農委會副主委的翁章梁形容故宮和農糧署合作，是一件想像不到的事，在國家藝術殿堂透過藝術和文化的包裝，推廣國產雜糧，讓消費者愛用雜糧，有了市場，就能刺激農民種植，是一次很成功的合作與經驗，而臺灣的雜糧大多依賴進口，農委會鼓勵農民種植黃小玉（黃豆、小麥、玉米），還有綠豆和紅豆，因為這些雜糧是臺灣人日常生活不可或缺的食物，好產品、好業者還需要好行銷，農糧署與故宮合作在象徵豐收的秋天，將雜糧從田間帶進國家級藝文殿堂，非常有創意期盼掀起雜糧飲食的新風潮。
姚志旺表示，農糧署從推廣在地雜糧食材出發，結合故宮青銅特展，採用臺灣生產的花生、玉米、高粱、薏仁、小麥、大豆、紅藜、地瓜、紅豆等雜糧，由現代在地名店以國產雜糧入菜，古今飲食風潮，穿越時空，能為這片土地帶來一場美食盛會，也讓民眾在藝術殿堂細細品味國產雜糧的美好。
農糧署說明，這次選在故宮南院推出雜糧新品開發發表，也是帶領大家來到孕育國產雜糧重要穀倉的雲嘉南平原，與國家藝術殿堂故宮博物院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」特展結合，邀請臺菜小天王溫國智主廚及在地 18 家名店以國產雜糧入菜，推出全新改編版創新菜單，串聯古今飲食風潮，未來也將在各名店上市開賣，堪稱是令人意想不到的結合。