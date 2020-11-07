AIT遭川粉出征？外交部：機器人帳號製造台美矛盾
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-07 16:03:21
美國在台協會（AIT）近日遭不少台灣民眾洗版，外交部今（7）日表示，已就AIT臉書粉絲團遭大量留言洗版一事與AIT聯繫，願提供相關協助；外交部指出，不少留言攻擊出自機器人帳號，目的是製造台美間矛盾。
外交部表示，不少留言攻擊出自機器人帳號，目的在利用美國國內選舉製造台美間矛盾或台灣內部混亂。外交部呼籲民眾務必理性、冷靜看待美國的民主選舉，並對台美關係保持信心，不要對特定粉絲專頁進行非理性留言攻擊，也不要被錯誤訊息誤導。此外，外交部譴責部分惡意網民及特定政治人物利用美國的國內選舉來離間、破壞台美關係的行為，未來也將就此事與AIT保持密切溝通，確保相關情形不影響台美關係以及兩國政府間的密切合作。
外交部呼籲國內政治人物停止利用尚進行中的國外選舉進行國內政治操作，甚至就AIT臉書專頁「被出征」作惡意連結，只為給政府貼上「押寶」錯誤標籤。政府已多次說明，與美國朝野均有平衡交往的傳統與事實；「押寶說」、「選邊站」是錯誤說法。外交部再次重申，政府對美國大選沒有「押寶」，與民主黨、共和黨均關係良好，無論哪一黨執政或由誰擔任總統，外交部都有信心確保台美關係穩定發展。