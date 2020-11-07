力拼最佳星空品質　澎湖七美試辦9點關燈活動

觀光局澎管處為推動澎湖星空旅遊，特別選定全縣光害最低的七美島試辦9點關燈的活動，七美鄉長呂啟俊邀集各村村長、社區理事長，共同商議「七美暗空公約」，希望能量測七美島最佳之星空品質(SQM)。
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根據衛星資料，七美鄉是全澎湖光害最低的區域，只要稍加改善路燈照明方式，在龍埕橋及雙心石滬等地都可以看到滿天星斗，因此今年八月間鄉公所首次舉辦英仙座流星雨觀星活動，獲得觀光客與民眾的好評，明顯提升遊客留宿七美的意願。
澎管處與七美鄉公所為了達成「暗空合約」的共識，同時奠定長期星空保護基礎，特地邀集澎管處望安站主任許絹滿、台灣暗空協會理事長林正修、七美鄉長呂啟俊、西湖村長呂汶駿、海豐村長顏鈺穎、七美鄉民代表會代表等共15人與會。
會中由台灣暗空協會理事長林正修分享各地暗空訊息，與會成員也逐條討論公約草案，以暗空的國際慣例而言，公約是居民核心價值的表達，會中並決定試辦全島9點關燈，量測最優的星況為SQM19.87，會議並達成公約內容共識，雙心石滬、寧靜的星空是七美重要的資產、七美暗空計劃是澎湖提升和邁向永續的關鍵、七美暗空島的出現是兩岸與東亞的獨特標竿、光線帶來的便利不應該犧牲七美原有的寧靜、島上的商業和住宅開發需遵循暗空的準則、七美嶼的聚落與集體記憶必須保存與尊重、不可污染海岸和原有地貌、七美嶼未來方向由全體居民審慎地討論達成共識。
澎管處長許宗民表示，「暗空公約」推動之後將成為七美旅遊新亮點，若能結合社區與業者導入體驗行程，將可帶來極大的觀星客群，並推展澎湖多元及深度旅遊行程，厚實七美的觀光資源。