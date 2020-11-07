力拼最佳星空品質　澎湖七美試辦9點關燈活動

觀光局澎管處為推動澎湖星空旅遊，特別選定全縣光害最低的七美島試辦9點關燈的活動，七美鄉長呂啟俊邀集各村村長、社區理事長，共同商議「七美暗空公約」，希望能量測七美島最佳之星空品質(SQM)。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲七美鄉是全澎湖光害最低的區域，只要稍加改善路燈照明方式，就可以在龍埕橋及雙心石滬等地看到滿天星斗。（圖／澎管處提供）

× ▲七美鄉是全澎湖光害最低的區域，只要稍加改善路燈照明方式，就可以在龍埕橋及雙心石滬等地看到滿天星斗。（圖／澎管處提供）

▲會中決定試辦七美全島9點關燈，量測最優的星況為SQM19.87。（圖／澎管處提供）

× ▲會中決定試辦七美全島9點關燈，量測最優的星況為SQM19.87。（圖／澎管處提供）

雙心石滬、寧靜的星空是七美重要的資產、七美暗空計劃是澎湖提升和邁向永續的關鍵、七美暗空島的出現是兩岸與東亞的獨特標竿、光線帶來的便利不應該犧牲七美原有的寧靜、島上的商業和住宅開發需遵循暗空的準則、七美嶼的聚落與集體記憶必須保存與尊重、不可污染海岸和原有地貌、七美嶼未來方向由全體居民審慎地討論達成共識。