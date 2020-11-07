「韓國想見你」快閃趴 穿韓服吃辣炒年糕偽出國
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-07 17:40:00
疫情邊境管制無法出國，觀光產業紛傳災情。韓國觀光公社台北支社沒閒著，為免「韓流」褪燒，主動出擊！今（7）、明（8）兩天在台中七期兩大百貨中間的廣場舉辦「韓國想見你」快閃趴，除了以韓國炸雞、年糕吸客，參加闖關遊戲還有機會抽獎把掃地機器人等大獎帶回家。
韓國觀光公社台北支社推出「韓國想見你」系列活動，11月以大邱、務安二城市為主題，在台北、台中等地舉辦快閃趴，藉由韓國美食及城市介紹，為疫情後的觀光旅遊做準備，也避免韓流因封境褪燒。疫情邊境管制無法出國，觀光產業紛傳災情，為免「韓流」褪燒，連續兩天在台中七期兩大百貨中間的廣場舉辦「韓國想見你」快閃趴，除了以韓國炸雞、年糕吸客，參加闖關遊戲還有機會抽獎把掃地機器人等大獎帶回家。今天下午在台中市舉辦的快閃趴，請出韓服美女，解講如何利用大邱、務安機場遊大邱廣域市＆慶尚北道、暢遊光州廣域市＆全羅南道，儘管是「紙上談兵」，仍然吸引不少民眾佇足聽講，也開放大眾體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡活動，也是大排長龍，人人都想過過偽出國乾癮。
有趣的是，主辦單位在活動入口發放登機證，可兌換炸雞、年糕，品嚐韓食，也安排韓國大頭娃娃KPOP舞蹈表演、韓國傳統舞蹈「杖鼓」表演、偽出國拍貼機等演出﹔即日起至12月3日前，只要到活動網站參加闖關遊戲或填寫問券，都有機會參加抽獎拿掃地機器人、藍芽耳機、咖啡券等808項好禮。快閃趴也將移師台北舉辦，在11月14-15日兩天每天下午1点到晚間8點，活動地點在台北･西門町紅樓北廣場分別舉行。