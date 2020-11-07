密州計票軟體出錯！川普6000張票全都算給拜登
國際中心詹凌瑀／報導
calendar_today2020-11-07 16:32:40
美國總統大選開票已接近尾聲，現任總統川普以214張選舉人票落後民主黨候選人拜登的253張，拜登距離270張選舉人票的當選門檻只剩最後一哩路。但福斯新聞爆料，密西根州的計票軟體疑似出了差錯，錯把6000張共和黨選票算給民主黨，而且總統、參議員選舉都有問題。對此，軟體公司解釋，並不是軟體有問題，而是人為錯誤，第一時間選務人員也已進行更正，該郡最後開票結果也是川普勝出，並不影響選舉結果。
據當地媒體報導，負責安特里姆郡（Antrim County）計票軟體的公司在爆出疑似選務疏失的新聞後，立刻發表聲明，澄清計票問題並非軟體錯誤，是計票人員出錯，是單一事件，和其他地方的選務無關。據了解，安特里姆郡開票結果是由川普以56.5％得票率勝出，總共拿下9779票；拜登的票數則是7289票。
密西根州共和黨主席考克斯（Laura Cox）在6日舉行的記者會指出，安特里姆郡因計票軟體出錯，把約6000張本是共和黨的票計入民主黨，其中包含總統與參議員的選票，該郡官員也在稍後出面證實這些消息。安特里姆郡官員表示，會發現出錯是因為該郡開票結果由拜登勝出，但這裡的選民長期以來立場保守，因此再次進行人工檢查後，才找出錯誤。