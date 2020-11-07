談國際支持變多、參與WHA？陳時中：持續增加台灣能見度
談國際支持變多、參與WHA？陳時中：持續增加台灣能見度
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-07 16:56:18
受到新冠肺炎疫情影響，世界衛生大會（WHA）在5月第一次改採視訊精簡型會議，當時決議延至秋季復會，而WHA將於11月9日至14日復會。由於許多國家的國會議員都對台灣表達支持，外界關注台灣是否有機會參與WHA？為此，衛生福利部部長陳時中今（7）日指出，國際上為我們發聲的越來越多、力道增強，將持續增加台灣能見度。
日前6日外交部指出，歐洲有25個國家、共644位國會及歐洲議會議員聯名致函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣參與11月的世界衛生大會（WHA）。當時陳時中表示，台灣是否有機會參與WHA，還要看後續的情況而定。而陳時中今日參與醫療奉獻獎前再度提及此事，他說很謝謝外交部的努力，今年在國際上的許多民間團體以及國會議員都表示支持，支持力道強度較強，像前幾天帛琉衛生部長也有出來講話，感謝台灣的協助，相信類似的話會越來越多。當然衛福部也會跟外交部辦一些相關的論壇，加深台灣的能見度，「讓各國支持我們，覺得他支持對的人了」。另外，陳時中在醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮上也提及，醫師公會全國聯合會對外與世界醫師會保持良好的關係，因此世界醫師會兩度發函給WHA肯定台灣防疫。對內則是與衛福部當好朋友，大家一起打了美好的仗，讓台灣防疫成績很亮眼，未來下半場雖依舊嚴峻，但會繼續與大家努力。