結合景點與特色產業　體驗中埔不一樣的田野山林

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中埔鄉鄉長李碧菁表示，為了讓民眾了解水資源的重要，該鄉每年都會舉辦水資源宣導活動，中埔鄉擁有豐富多元的面貌，在教育民眾珍惜水資源的過程，透過景點踩線及闖關活動，連結鄉內產業、生態及文化，讓民眾從遊戲過程，體驗中埔不一樣的農村風情及人文風貌，在疫情趨緩情況下，來趟中埔深度旅遊，絕對是大家出遊的最佳選擇，今年中埔鄉公所特別選出六個特色景點，推出踩線行程結合闖關活動，就是要讓大家玩很大。
今年六大特色景點踩線行程，有「一日農夫」、「生態博士」、「接菌專家」、「採果高手」、「藍染達人」及「甲蟲戰士」六大主題，精心設計遊戲關卡，邀請大小朋友一次暢遊中埔；其中「一日農夫站」在和美村立岱有機農場，民眾可親身透過農作體驗，學習如何整地做畦；「生態博士站」在金蘭村邑米社大生態教學農場，民眾可以認識完美昆蟲黑水虻，現場採摘水耕蔬菜；「接菌專家站」在社口村旭嶺農場，體驗木耳栽培技術，感受特別的太空包接菌技術；「採果高手站」在義仁村阿行果園，民眾除可品嘗美味的當季芭樂，還可親自體驗採果；「藍染達人站」設置在中埔村嘉檳文化館，由東興村「愛在山林」藍染達人傳授藍染技巧及宣導他們的經營理念。
「甲蟲戰士站」在石硦村獨角仙農場，這裡也是本次活動的主會場，現場有水資源闖關列車、魚兒水中游DIY、並由鄉內各社區、中埔鄉農會各家政班、產銷班準備豐富在地美食及農特產品、嘉義縣養豬事業發展協會準備豬肉料理邀請民眾一同品嚐，這次中埔鄉長李碧菁特別準備「吉時X即時水果箱」,內含中埔當季水果,，下午4點開始在獨角仙農場，憑闖關成功卡，抽獎試手氣，並有機會獲得IPHONE 12 PRO手機一支，液晶電視、腳踏車等等。