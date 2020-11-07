6成民眾不信九二共識換和平 朱立倫：兩岸應相互尊重
6成民眾不信九二共識換和平 朱立倫：兩岸應相互尊重
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-07 17:46:15
中華亞太菁英交流協會今（7）日公布「美國總統大選與兩岸關係發展」調查結果，其中對於兩岸關係發展，有65.6%民眾不認為國民黨所提的「九二共識」能換取兩岸永久和平。國民黨前主席朱立倫對此回應，兩岸之間最終還是要走向和平方向發展，只要能相互尊重，對未來兩岸和平是有幫助的，他也喊話蔡政府檢討美國總統大選單壓的結果，不要再堅持過去反中的立場。
今日正值「馬習會」五周年，馬英九基金會舉辦「馬習會五周年研討會」，包括馬英九、吳敦義及朱立倫，三位前國民黨主席同場與會。會前朱立倫接受媒體訪問，對於超過6成民眾不認為九二共識能換取兩岸和平，朱表示，兩岸之間應該相互尊重。他提到，最近這段時間包括共機不斷擾台、對岸的一些作法確實引起台灣民眾反感，兩岸往來不需要有太多的誤會，只要堅持中華民國的立場，以這樣做出發點，「現在蔡政府總不可能一路對抗到底吧?」 朱立倫說，過去所謂的「九二共識」絕對是堅持中華民國的立場，國民黨強調的「一中各表的九二共識」就是堅持中華民國的立場，現在是一個需要相互尊重的時代，如同他常講的，兩岸不但要「求同中求異」，更能進一步走到「求同尊異」，相互尊重，對於未來兩岸的和平是有幫助的。
另外朱立倫也提及最近美國大選，希望蔡政府能好好檢討單壓一方的結果，不要再一路走過去反中的立場，而是能走向「區域和平，相互合作」的立場。新聞來源為Newtalk 新頭殼