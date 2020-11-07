蘇起：川普若敗選　是美國人民「救了台灣」

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蘇起：川普若敗選　是美國人民「救了台灣」

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-11-07 18:18:06

國家安全會議前祕書長，也是「九二共識」一詞的創造者蘇起，7日指出如果川普落選，將是美國人民救了台灣。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.7）
▲國家安全會議前祕書長，也是「九二共識」一詞的創造者蘇起，7日指出如果川普落選，將是美國人民救了台灣。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.7）
國家安全會議前祕書長，也是「九二共識」一詞的創造者蘇起，7日出席長風基金會和台北論壇舉辦的研討會，他指出如果川普落選，將是美國人民救了台灣，美中關係有機會reset（重新啟動），台灣有機會逃過一劫。
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蘇起表示，川普如果連任美國總統，將是disaster（災難），他認為川普是一個「爛總統」，會把台灣變成美中對抗的前進基地，讓台灣道地變成一個棋子，反而害了台灣。雖然川普會把台灣納入美國印太戰略一環，但中共基於主權不容侵犯，決心堅定，將被迫提前「解決台灣問題」，不會讓美國有軍事新部署與台灣轉型的機會。
如果是拜登當選，民主黨仍會繼續維持反中言辭，但美中之間有reset（重新啟動）的機會，美中貿易戰可能會緩和，改採選擇性的科技戰，且美台之間有機會洽商雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）。

蘇起表示，美中兩國都有核武，核武大國之間不會互打，但可能會有「代理人戰爭」，台灣就是其中選項。中國大陸對主權與領土態度強硬，絲毫不讓，必要時可能針對台灣的政治或軍事主動出擊，如果美中關係重新reset（重新啟動），中共會願意談。

蘇起曾是陸委會前主委，他回憶2000年5月政權輪替時，他與接棒者蔡英文交接，蔡英文在兩人會商結束，臨走前對他拋下一句「今後『兩國論』只會做，不會說」，讓他印象深刻，日後也持續觀察蔡英文的政策與作為。蘇起認為，「中華民族偉大復興」與「兩國論」不可能共存，如果拜登當選美國總統，建議蔡英文也應趁機reset（重新啟動）兩岸關係，並停止推進兩國論，將是台灣人民之福，也是一個契機。
蘇起說，如果拜登當選，但對於美中關係reset（重新啟動）失敗，中共有可能「小打」台灣，以戰逼美國談判，台灣會變成美中之間的交易品，最糟狀況是「美國來不及救，台灣有可能失守，或戰到一兵一卒」；如果美中關係reset（重新啟動）成功，台灣可以逃過一劫，但在大國政治下，台灣的命運已經不在自己手上。
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