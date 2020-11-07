馬建議促成「蔡習會」　台灣基進：失意政客刷存在感

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馬建議促成「蔡習會」　台灣基進：失意政客刷存在感

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-07 19:02:20

台灣基進認為，馬習會5週年這種研討會毫無意義，請馬英九不要當Trouble Maker。（圖／翻攝自台灣基進臉書）
▲台灣基進認為，馬習會5週年這種研討會毫無意義，請馬英九不要當Trouble Maker。（圖／翻攝自台灣基進臉書）
前總統馬英九舉辦馬習會5週年研討會，會中提到「九二共識與一國兩制是兩回事」，要求蔡英文總統應該「嘗試九二共識」並促成「蔡習會」對此，台灣基進痛批，馬英九現在就像一個不甘寂寞的失意政客，不斷地在兩岸議題上刷存在感。
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台灣基進認為，馬英九把九二共識跟一國兩制分開來談，想試圖降低九二共識的統戰色彩，但實際上，中共承認九二共識的前提就是未來要推行一國兩制，意即，就算馬英九將其硬拗成是兩回事，但到最後還是會變成同一件事，表面上叫做給蔡總統建議，實際上只是為了延續自己的政治生命，「馬前總統」變成「馬前卒」，非常可悲。
台灣基進指出，當年馬習會只成就了馬英九個人的自我滿足，以及確立國民黨的買辦角色，台灣人不只沒有得到任何好處，中共後續的文攻武嚇也根本沒停過，如今連5週年這種毫無意義的研討會，都可以拿來做政治操作，只顯示當年的馬習會根本就是後患無窮。
台灣基進也分析，中共遭遇美中貿易戰以及武漢肺炎雙重打擊，內部經濟壓力持續加大，只好在兩岸的政治問題上面做文章，轉移民怨焦點，馬英九身為中共代理人，拋出領導人見面這個議題，是為了做球給中共，但台灣不只防疫有成，成為世界上最安全的地方，根本無需理會中共多餘的政治操作，蔡總統需要考慮的會面對象，只有美國跟日本，中國不應該是領導人會面的選項國家。
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