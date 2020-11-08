男星來台追夢碰壁　戶頭只剩幾百塊超慘

來自馬來西亞的選秀冠軍張和平，又一抒情力作《是我把你害成這個樣子》上線，他滿懷音樂理想來台3年不斷碰壁，最窮時戶頭裡剩不到1千塊，直到他的實力被符瓊音相中，才終於推出個人首張專輯《放棄之前》圓夢。 我是廣告 請繼續往下閱讀 來自馬來西亞的張和平，在工作收入穩定時，毅然放下馬來西亞的一切赴台灣專注追求歌手夢。未出道前，張和平的創作就已賣出好幾首，給了他繼續創作的動力。然而，他帶著專輯到處敲門毛遂自薦，卻沒有得到肯定的答案，他從2018年初來到台灣，潛心創作等機會，為了糊口曾在餐廳端盤子，也在錄音室當過製作助理。台灣的生活費不算低，省吃儉用的他，也曾經歷戶頭只剩幾百塊錢，正考慮打退堂鼓時，腦海中出現《放棄之前》的旋律和歌詞，也因為這首歌感動到符瓊音，正式簽下他栽培。▲▼張和平推出新歌《是我把你害成這個樣子》。（圖／首符娛樂提供）有趣的是，張和平自爆：「公司規定沒練出腹肌不准發片！」讓他開始健身，強度大約一周3到5天，更因為配合教練的建議，在飲食上也特別注意，「我知道這條路很不容易，也希望能把狀態調整到最好。」在公司的鼓勵下，張和平開啓了健身之路，「我的花費通常都是在食材上，1個月大概台幣近萬元。」他也表示，健身之後才瞭解老闆的苦心，並非要他變成魔鬼筋肉人，而是希望他在健身過程中，達到最佳狀態，才能提升競爭力。