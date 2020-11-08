男星來台追夢碰壁　戶頭只剩幾百塊超慘

來自馬來西亞的選秀冠軍張和平，又一抒情力作《是我把你害成這個樣子》上線，他滿懷音樂理想來台3年不斷碰壁，最窮時戶頭裡剩不到

1千塊，

直到他的實力被符瓊音相中，才終於推出個人首張專輯《放棄之前》圓夢。

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2018