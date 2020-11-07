影／警察喝花酒後酒駕肇事　友人還嗆聲「他就是警察」

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原田中警分局田中派出所基層員警，遭爆今年9月11日與朋友相約至鹿港喝花酒，警員渾身酒氣開車載友人返家，途中疑不勝酒力與車輛發生擦撞，當時員警表明願賠錢私了，駕駛當場索賠3千元，不料也喝醉的友人卻出面阻止，還當場反嗆「太貴了！不要賠」甚至當場對駕駛爆出「你不用找警察，他就是警察」，讓駕駛傻眼，直接報警，警方到場後進行酒測，確認員警超標，以公共危險罪嫌現行犯帶回警所。
警方抵達現場，發現酒駕撞車的竟是「自己人」，也立即實施酒測，結果警員酒測值超標，被帶回派出所，依公共危險罪移送法辦，彰化縣警局高層獲悉警員喝花酒又酒駕肇事後震怒，立即將該名警員記2支小過並調和美警分局警備隊處分。
不料此事件在當地發酵，基層警員與地方民代，對於田中派出所長1個多月來遲遲未受連坐處分甚表不滿，認為警方是嚴以待民寬以「利己」，質疑警政高層有袒護之嫌，這起警員喝花酒肇事事件因而曝光。
警察局指出，資深警員才調到田中分局沒多久，先前也是因為喝酒問題被調過來，為列管人物，今年9月員警涉足不當場所記2支小過並調單位處分，目前被調到和美分局，涉及公共危險罪部分，正由檢方偵辦中，待結果出爐，派出所長督導不周部分也會評估究責。
田中警分局長鄭穎聰今（7）日指出，縣警局與分局獲悉後，當下立即先記2小過、調往和美警分局警備隊，依「警察人員駕車安全考核規定」，再又加重予以記大過1次，鄭穎聰強調，酒駕為法律所不允許，身為員警，酒駕更形同觸犯警察天條，警方嚴加檢討並加強教育，絕不護短寬待。
警方說，相關人員督導考監不周，包括分局長在內，均依規定報請上級懲處，包含所長等主管如何懲處、是否調職，目前正在研議、檢討中，將進行通盤考量後再做決定。
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