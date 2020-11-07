颱風走、東北風來　北台灣入夜到周日恐降10度

今（7）日立冬，國人習慣進補一番，即便今日氣溫最高有到32度，但明（8）日恐怕變天，且可能一下子降10度，來到23度。而下周一到周六，同樣受到東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。下周北台灣整體低溫約在22至24度，中南部則多雲到晴，台南和高雄平地可能來到29至30度。

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中央氣象局預報員劉沛滕指出，今晚東北風南下，降雨區域將從南部轉到北部地區，入夜後到明日，包括基隆北海岸、東北部及大台北山區就會出現局部降雨，東半部至中南部山區也有局部短暫雨。至於氣溫，北台灣局部低溫可能來到20度，與今天相差10度。

而下周一、下周二（9日、10日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三（11日）至下周六（14日）桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，未來菲律賓東方至關島附近海面仍有其他熱帶系統發展的可能性，得持續留意。

氣象達人彭啟明也PO文表示，輕颱閃電

走了，今日溫度上，白天雲多還算溫暖，但從今晚開始，新的東北風報到，有較涼空氣來襲，且越晚越有感。北部與東半部會以顯著轉涼的感覺，提醒大家要注意身體保健、避免感冒。至於中南部稍有變化，但沒有北部明顯。