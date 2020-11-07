影／活化新社區　彰縣福利社區化旗艦型計畫展成果

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會場內展示計畫成果，另有縣內其他6個旗艦計畫團隊共同展出，相互交流，並藉此觀摩學習吸取經驗；動態成果由性別宣導劇團為開場，帶領旗艦團隊展現成果與成長；綜合座談部分由各社區理事長分享參與旗艦計畫心得經驗，相互給予鼓勵及肯定。
王惠美表示，縣府於社區內成立關懷據點，目的是期許長輩於社區就能獲得最好的照顧、社區進行小朋友相關教育來培育更多在地人才、社區與產業連結讓年輕人留在地方、社區與婦女連結使婦女有再度就業機會，社區有很多的功能，不論是老中青都能在社區有最好的照顧。
王惠美指出，由一開始的社區志工環境清潔、社區總體營造、進而將產業與社區連結，如埔鹽鄉大有社區發展協會社區特色產業-金碳稻禮盒，獲選為今年度第57屆金馬獎貴賓專屬禮品。社區的經營，使居民更加了解居住的土地，進而更愛這塊土地，一起為這塊土地努力付出，讓我們一起努力讓社區更好更棒。
社會處表示，忠權社區在108年榮獲衛福部金卓越社區選拔卓越組卓越獎，現在透過經驗傳承、資源整合推展福利社區化，相信透過縣府、公所與社區一起努力，能讓民眾有更好的生活品質與社會福利，期望未來每個社區都能有關懷據點，讓長輩能在地方受到最好的照顧。