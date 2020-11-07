嘉義市立美術館開幕　黃敏惠：誠品即將進駐

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嘉義市立美術館開幕　黃敏惠：誠品即將進駐

記者邱嘉琪/嘉義報導

calendar_today2020-11-07 19:35:57

承繼嘉義「畫都」傳統，嘉義市立美術館正式開幕。（圖/嘉巿府提供）
承繼嘉義「畫都」傳統，嘉義市立美術館正式開幕。（圖/嘉巿府提供）
嘉義市立美術館前身，為1930年代落成的舊菸酒公賣局嘉義分局，在2014年掛牌成立美術館，經歷了6年的努力，終於在7日正式開幕，嘉義市長黃敏惠、文化部次長蕭宗煌、國立故宮博物院前副院長林柏亭、陳澄波文化基金會董事長陳立栢，以及嘉義藝文界等貴賓蒞臨，見證嘉美館承繼嘉義「畫都」傳統，以新舊融合創造出諸羅古城的藝術新面貌。
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▲嘉義市立美術館前身為1930年代落成的舊菸酒公賣局嘉義分局。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲嘉義市立美術館前身為1930年代落成的舊菸酒公賣局嘉義分局。（圖/記者邱嘉琪攝）
黃敏惠表示，美術館獲得許多前輩藝術家第二代及旅外嘉義籍藝術家的支持，紛紛捐出作品，為籌建嘉義市美術館奠定良好基石。在102年至106年策辦「再創嘉義畫都生命力」主題展及藝術活動，嘉美館募集典藏品共102件。今年更收到郭東榮老師捐贈13件大作，以及陳澄波文化基金會董事長陳立栢捐贈44件陳澄波經典畫作，和15件畫都時期的畫家作品；協志工商職業學校董事長何明宗更表示將捐贈自己蒐藏的台灣前輩畫家作品30幅。
▲承繼嘉義「畫都」傳統，嘉義市立美術館正式開幕。（圖/嘉巿府提供）
▲承繼嘉義「畫都」傳統，嘉義市立美術館正式開幕。（圖/嘉巿府提供）
黃敏惠更宣布一項好消息，就是誠品書店即將進駐嘉美館，服務更多市民朋友。文化部次長蕭宗煌、國立故宮博物院前副院長林柏亭、陳澄波文化基金會董事長陳立栢等貴賓一起參與點燈儀式，更給予嘉美館最深的期許與祝福，期待凝聚眾人之力，讓嘉義藝術永流傳。
▲誠品書店即將進駐嘉義市立美術館。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲誠品書店即將進駐嘉義市立美術館。（圖/記者邱嘉琪攝）
美術館表示，美術館的整體建築包含古蹟棟、中間的本館及旁邊的側棟。古蹟棟為1936年的舊菸酒公賣局嘉義分局，在2014年成為美術館的預定地後，經歷了長達6年的整修建造，在曾獲中華民國傑出建築師獎的黃明威建築師與王銘顯建築師的規劃設計下，三棟年代各異、風格迥異的建物融合新生，完工的「嘉義市立美術館」成為了一個極具歷史意義與兼具當代風情的典雅場域，在試營運期間，吸引朝聖人潮，成為「嘉義文化新絲路」上最美的風景。
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