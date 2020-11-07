影／福興鄉千人控窯活動　空中鳥瞰相當壯觀

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福興鄉出產地瓜，為了推廣地瓜，鄉公所舉辦千人控窯活動，還特別準備了350窯，每一窯送一隻土窯雞，原本預計千人的活動，沒想到大爆滿，現場來了將近5千人，民眾在收割過的稻田上築起了一座座土窯，從空中鳥瞰煙霧瀰漫，相當壯觀。
彰化縣長王惠美說，感謝福興鄉公所團隊努力行銷在地農產的用心，也呼籲大家常吃地瓜養生保健，彰化縣種植地瓜面積達200公頃，每年產量高達6千噸，產值大約有六千萬餘元，造就地方地瓜產銷班及農民，精益求精，將地瓜延長保存期並研發各種地瓜食品，歡迎大家可以多採購彰化福興鄉生產好吃的地瓜。
福興鄉長蔣煙燈等人在現場共同推廣彰化縣產優質黃金地瓜，也推廣彰化各項優質農產品；王惠美說，地瓜富有膳食纖維，對於腸胃消化蠕動有幫助，特別是對便秘的人效果很好，地瓜及地瓜葉是高營養價值的農作物，縣府為農友找行銷通路，在網路電商平臺「小三美日」有「彰化優鮮專區」、中華郵政「i郵購」都有提供「彰化優鮮專區」針對彰化優良的農產品行銷，歡迎大家多多選購。
蔣煙燈表示，栽種的沙土地瓜鬆軟香甜，含有高纖維質，被視為健康養生食品，因為沒有下雨，所以我們的產量今年相對的比較豐收，今年的產量比以往好很多，今年產量增加大概20%至30%之間，你在便利店買到的地瓜，就是由我們福興鄉產出的。
民眾拿起鏟子，先在田裡挖一個大洞，再拿土塊，堆出一個土窯，有人全家出動，一邊生火，一邊烤地瓜、玉米，儘管被煙燻得眼睛睜不開，還是覺得很有趣；許姓民眾說，我小時候有玩過，已經坦白說有40多年沒有控窯了，很有趣我今天帶孫子來控窯。」把土窯燒得通紅，再用錫箔紙把地瓜包好，丟進窯裡，悶烤，受熱才會平均。