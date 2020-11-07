籃球／林志傑首度傷癒歸隊！富邦勇士大勝領航猿
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-07 19:44:42｜update2020-11-07 20:48:09
P. League+新職籃聯盟，富邦勇士今(7)日在主場和平籃球館自辦熱身賽，林志傑和曾文鼎首度傷癒歸隊，加上雙洋將初次搭檔一鳴驚人，幫助富邦早早鎖定勝利，終場以109:71擊敗桃園領航猿。
自疫情停賽後，富邦當家球星林志傑和曾文鼎傷癒歸隊，首度出在P聯盟賽場，富邦發揮聯盟唯一三洋將優勢，讓前總冠軍賽MVP賈西亞休息，改派辛特力、賽瑟夫，雙洋將初試啼聲成效相當不錯，上半場打完取得61:33大幅領先。而領航猿等不到Q戴維斯回歸又添傷兵，退出一季後復出的老將「溪湖」陳世杰只打了49秒就遭198公分、103公斤的辛特力撞傷退場，僅靠開局手感不錯的陳靖寰攻下12分獨撐。
第三節尾聲曾文鼎大號三分球，富邦板凳全都高舉手比出「三分」手勢慶祝，富邦登錄的12人全都有得分進帳，第四節拉開到30分以上領先，終場無意外以38分之差獲勝。
本季從璞園轉戰富邦的簡偉儒扮演此役奇兵，攻下17分棒打老東家，雙洋將賽瑟夫攻下最高18分8籃板，辛特力18分，林志傑、曾文鼎各拿8分、9分。
領航猿則以施晉堯20分為最佳，陳靖寰的19分，林耀宗貢獻8籃板，孫思堯也有6分5籃板。