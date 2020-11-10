巷仔內／雙11照樣跨境買　「遇中必反」能壯大本土產業？

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事實上，淘寶台灣幾度叩關想落地台灣，第一次是以新加坡商、第二次以港商身分，但都被認定為中資而未能如願。去（2019）年淘寶台灣未以中資身分來台，主要是認為母公司英商克雷達股東阿里巴巴持股比例不到3成，應屬外資，但投審會接獲檢舉，幾度查證最終認定為中資。
如果英商克雷達不能舉證阿里巴巴對營運無掌大權，那麼就得以中資(陸資)身分來台叩關，但偏偏現行法規，陸資不得從事廣告和第三方支付金流業務，在淘寶台灣難有退路之下，最後選擇關閉平台、撤出台灣。
在兩岸關係敏感時刻政府相關機關做出此決定，讓不少人認為這是反制中國大陸的手段。即便主管機關認為「要還給本土電商平台一個公平、合法的競爭環境」，但有電商同業表示對此沒有太大的反應，主要是台灣消費者使用台灣淘寶的較少，幾乎沒有什麼影響。
但也有電商業者認為，若以保障消費者的角度來說的話，淘寶、愛奇藝若不在台灣落地、受到主管機關規範，那麼有糾紛，消費者權益終難保障。以這方面來看，確實可增加消費者使用本土平台的意願，以免到時候有糾紛卻找不到人協助與解決。
淘寶台灣黯然離開，那蝦皮呢？多年來蝦皮是中資的說法仍被存疑，主要是蝦皮母公司新加坡SEA集團最大股東是騰訊，但因為持股未超過3成，投審會調查騰訊也未發現「實質經營」，因此放行過關。
至於之前有律師葉光洲爆料，蝦皮因營業產生龐大百億元新台幣金流，卻未依法向金管會申請許可。金管會則回應，第三方支付服務代理收付款項總餘額超過10億元者才需要申請，但經調查蝦皮金額未達到，是爆料方對「金額」認定有誤解導致。相關單位回應，葉光洲把交易金額以收入加支出合計來算，與投審會認定的「僅代收代轉」不一樣。
不只電商業者被鎖定，此前經濟部商業司公告修法禁止台灣公司代理或經銷中國大陸OTT業務，愛奇藝代理商歐銻銻娛樂中箭落馬、騰訊「繞道來台」的We TV也被封殺。NCC表示，基於兩岸關係條例互惠原則，在大陸未開放台灣OTT TV業者在大陸合法落地之前，台灣禁止大陸OTT TV業者落地台灣。
其實，根據兩岸人民關係條例，影視內容本來就不屬於中國大陸可來台投資的項目。當年愛奇藝可以，是因為主張透過網路訊號的OTT，不受廣播電影相關法規的限制，使用「代理業務」可避免和政府正面衝突。事實上，愛奇藝被封殺，消費者還是看得到，因為其內容伺服器在香港，民眾仍可跨境收看，NCC當然也不會封網。
也因此，政府在此時拒愛奇藝於門之外，動機實在啟人疑竇。至於，對於本土OTT業者，有些也不認為有何助益，因為驅逐了中資平台，能不能真的讓本土OTT產業更好，能吸引其他國家的資金挹注？政府相關單位有協助嗎？能好好發展影視產業與人才嗎？答案顯然是否定的。
大家質疑，政府接連出手限制陸資中資，表面上是贏了，自我感覺良好，但實際上，網際網路時代，民眾仍可連上全球各地網站，收看跨國平台，如Netflix，也同樣看得到中國大陸戲劇與綜藝，大家上亞馬遜、大陸淘寶網購更是家常便飯。
其實，有外資、中資投資台灣沒什麼不好，重點是投資什麼行業？在兩岸長期特別關係之下，對陸資中資有限制可以理解，尤其陸資在全球攻城略地，幾個投資項目如網際網路、通信相關，也都被各國以有資安疑慮而SAY NO。只是，標準不一或朝令夕改的政策，難免讓有意願投資的外資卻步。且電商、廣播影視在時代變遷、地球村趨勢下，限制還要一如以往嗎？不合時令的法規更值得進一步討論！