籃球／許總求野獸出手！林志傑傷癒首度回歸：非常開心
籃球／許總求野獸出手！林志傑傷癒首度回歸：非常開心
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-07 21:03:12｜update2020-11-07 21:38:12
P. League+新職籃聯盟，富邦勇士今(7)日在主場和平籃球館自辦熱身賽，上階段因傷缺席的「野獸」林志傑首度回歸，不過太愛分享球讓總教練許晉哲笑說，「他練球命中率最高還不投，我求他出手。」
林志傑9月與中華白的熱身賽大腿拉傷，曾文鼎則是練球時右肩關節錯位，兩人預計都要休息4到6週的時間，所以缺席上階段新竹攻城獅的熱身賽，今天兩人都傷癒歸隊。但早從去年12月，林志傑在ABL客場比賽遭遇壓力性骨折傷勢，原預計今年2月底復出，無奈疫情讓ABL停賽，直到今天才正式在球迷面前亮相，出賽23分鐘，6投2中都是三分球，貢獻8分4籃板4助攻。
睽違快一年出賽，林志傑表示，「非常開心，隔了蠻長時間才有正式比賽，不過在場上自己的節奏感要去抓一下。傷都恢復了，幫助球隊所要達成的任務，在場上做好球員的任務。」
許晉哲則笑虧，平時練球林志傑命中率是全隊最高，但比賽又太愛分享球、不攻擊籃框，「今天我還特別坐他旁邊，跟他說，算我求你了。」不過許總也表示林志傑狀態還沒調整到最好。