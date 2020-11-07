中職／猛威爾夠猛！統一12:1打爆兄弟　獅象搶七決勝負

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兄弟前2局遭到獅隊洋投猛威爾的封鎖，也讓他們連15局未曾得分，打擊出現乾旱期；直到此役的第3局終於有所突破，該局首棒岳東華先敲安上壘，之後陳家駒做犧牲觸擊，結果投手居然發生了傳球失誤，讓跑者連繞3個壘包回來得分，將分數追到1:2。
5局上，統一在兩出局後攻勢再起，林安可先靠著內野安打上壘，之後陳鏞基取得球數領先後，從德保拉手中敲出2分打點全壘打，將比數改寫為4:1。
兄弟今天火力還是略嫌冰冷，前5局只靠著對方的失誤得到１分，7局下好不容易等到猛威爾因用球數偏多而開始不穩之際，利用岳政華和王威晨的2支安打攻佔上得點圈，結果代打的蘇緯達無法建功，「黃衫軍」這局還是空手而回。
德保拉今天沒有了第2戰時的壓制力，本場比賽雖然還是用了111球、撐完7局，不過被敲8支安打丟掉4分。但他第8局上來之後，保送了陳鏞基之後退場，留下來的跑者仍是他的責任。
結果兄弟牛棚投手沒辦法幫他守下這一局，潘武雄從吳俊偉手中敲出個人今天第2支的二壘安打，之後林靖凱又敲安，形成一三壘有人，兄弟只好再換投為蔡齊哲，然而他在策略性的保送了林祖傑後，被林祐樂擊出2分打點的安打。最終兄弟這一局總共用了5名投手，丟掉了8分，也讓比賽完全失去懸念。
猛威爾今天投7局被敲6支安打，送出6次三振，只丟掉1分，而且那1分並非責失分，功成身退。他下去之後由傅于剛接手，他精彩的投出3上3下，第9局潘威倫上來關門，也沒有失分，最終獅隊以11分之差大勝對手。