中職／猛威爾夠猛！統一12:1打爆兄弟　獅象搶七決勝負

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

中職／猛威爾夠猛！統一12:1打爆兄弟　獅象搶七決勝負

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-07 21:05:12｜update2020-11-07 21:11:48

統一獅先發投手猛威爾
▲統一獅先發投手猛威爾。（圖／葉政勳攝）
在台南的3連戰之後，今天台灣大賽第6戰移師洲際棒球場，退無可退的統一獅，靠著先發投手猛威爾7局失1分的好投，再加上打線於第8狂轟8分底定勝局，終場以12:1大勝對手，系列賽扳成3:3平手。
我是廣告 請繼續往下閱讀
統一今天在關鍵第6戰就做出變陣，賽前讓年輕的外野手江亮緯打開路先鋒，而強打陳傑憲則是改打第2棒，結果首局就收到奇效，兩人都敲安上壘，兩出局後潘武雄敲出2分打點二壘安打，讓球隊先馳得點，取得2:0領先。
兄弟前2局遭到獅隊洋投猛威爾的封鎖，也讓他們連15局未曾得分，打擊出現乾旱期；直到此役的第3局終於有所突破，該局首棒岳東華先敲安上壘，之後陳家駒做犧牲觸擊，結果投手居然發生了傳球失誤，讓跑者連繞3個壘包回來得分，將分數追到1:2。

5局上，統一在兩出局後攻勢再起，林安可先靠著內野安打上壘，之後陳鏞基取得球數領先後，從德保拉手中敲出2分打點全壘打，將比數改寫為4:1。

兄弟今天火力還是略嫌冰冷，前5局只靠著對方的失誤得到１分，7局下好不容易等到猛威爾因用球數偏多而開始不穩之際，利用岳政華和王威晨的2支安打攻佔上得點圈，結果代打的蘇緯達無法建功，「黃衫軍」這局還是空手而回。

德保拉今天沒有了第2戰時的壓制力，本場比賽雖然還是用了111球、撐完7局，不過被敲8支安打丟掉4分。但他第8局上來之後，保送了陳鏞基之後退場，留下來的跑者仍是他的責任。

結果兄弟牛棚投手沒辦法幫他守下這一局，潘武雄從吳俊偉手中敲出個人今天第2支的二壘安打，之後林靖凱又敲安，形成一三壘有人，兄弟只好再換投為蔡齊哲，然而他在策略性的保送了林祖傑後，被林祐樂擊出2分打點的安打。最終兄弟這一局總共用了5名投手，丟掉了8分，也讓比賽完全失去懸念。
猛威爾今天投7局被敲6支安打，送出6次三振，只丟掉1分，而且那1分並非責失分，功成身退。他下去之後由傅于剛接手，他精彩的投出3上3下，第9局潘威倫上來關門，也沒有失分，最終獅隊以11分之差大勝對手。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀