朱天文駁侯孝賢罹患「帕金森氏症」　新片邀舒淇張震合作

導演侯孝賢今年獲頒第57屆金馬獎「終身成就獎」，但卻在日前傳出罹患帕金森氏症的新聞，今（7）日知名作家朱天文帶著首次執導的紀錄片《願未央》，出席金馬影展播映訪談，替一起工作多年的侯導澄清，他並非罹患帕金森氏症，只是老年記憶力衰退，更透露兩人目前正在籌備新片，將邀請舒淇、張震演出。

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朱天文與侯孝賢合作過《悲情城市》、《海上花》、《刺客聶隱娘》等多部電影劇本，至今仍密切聯繫，她透露侯導還沒有到帕金森氏症的地步，「只是因為老年，在認知功能、記憶力方面，都不是這麼好的一個狀態」，她形容73歲的侯孝賢就像一棵老樹，可能有重要的枝幹枯乾了，也不會長出葉子，「但他做了40年的電影、一輩子的東西，就用這些來走完他的餘生吧！也避免出席不必要的公開活動，因為真的來日無多了。」

▲朱天文與侯孝賢導演聯繫密切。（圖／金馬影展臉書）

不過朱天文也強調，侯導對電影的直覺依舊非常敏銳，因此兩人正在籌備2部新片，分別找來舒淇和張震合作，「張震是想找他演老年家庭的題材，但他認為太殘酷，要回去想一想。」至於另外一部片則是改編書籍《舒蘭河上》，想邀請舒淇詮釋河神一角，她對演出相當積極，甚至想演出一個擅長划酒拳的河神。