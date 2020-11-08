美國大選臺灣政府選邊站？苗博雅：製造這種謠言就是親共
美國大選臺灣政府選邊站？苗博雅：製造這種謠言就是親共
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-11-08 09:17:28
美國總統大選至今開票作業尚未全面完成，不過候選人拜登現階段以過門檻的284張選舉人票，美國媒體也宣佈其當選總統。不過在美國選舉期間，社會各界都批評總統蔡英文及民進黨政府，疑似有「押寶川普」選邊站的狀況，而在開票期間眼見川普居於落後，更有大批網友到美國在台協會臉書粉專上留言攻擊。對此社民黨市議員苗博雅就在臉書上發文，表示臺灣政府代表及外交部門明明沒有選邊站，卻要遭到特定人士攻擊「選邊站、選錯邊」，如果不是親共，「難道是吃飽沒事幹？」
苗博雅在臉書上表示，臺灣是自由的國度。人民可以對美國大選發表評論，不管挺川普或是撐拜登，都是個人自由。「很多臺灣人發表支持川普或支持拜登的言論，這是事實。」苗博雅說，「而臺灣政府代表及外交部門，一向與美國兩黨平衡交往，不曾在此次選舉公開支持特定候選人，也沒有介入這次美國大選。這也是事實。」苗博雅強調，有人卻在此時毫無證據地指控臺灣政府「選邊站、選錯邊」，這就是無端生事。苗博雅直言，無證據卻指控臺灣政府介入美國選舉的人，一部分是出於無知；一部分是做國內的政治鬥爭；另一部分是出於破壞臺美關係的政治動機。「出於破壞臺美關係的動機而製造謠言的人，如果不是親共，難道是吃飽沒事幹？」苗博雅說，「沒有傳謠言、沒有胡亂指控政府押錯寶、沒有到處洗板反串，就不是我說的親共人士」。苗博雅也意有所指表示，「你有做那些事情嗎？沒有的話，為什麼要急著對號入座氣急敗壞呢？如果你有做那些事情，請問是出於什麼動機呢？」苗博雅強調，「蔡政府介入美國大選」是很嚴重的指控。如果打著監督政府、理性批判的大旗，就應該拿出確實的證據。「如果你為了做國內的政治鬥爭，見獵心喜，為了酸人罵人嘲弄人，去講『蔡政府押錯寶』這樣沒有證據的話，那就是不該做的事。」苗博雅說，見獵心喜而無端生事，「不論你挺藍挺綠挺白，都是在傷害國家」。